Soto Grado, el árbitro del 'gol fantasma' de Lamine en el Bernabéu

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol ha anunciado este sábado que César Soto Grado será el árbitro encargado de impartir justicia en el Santiago Bernabéu durante el clásico entre Real Madrid y FC Barcelona.

Carlos Álvarez y David Becerril serán los árbitros asistentes y Guillermo Conejero el cuarto árbitro. Iglesias Villanueva estará en el VAR para corregir las decisiones de Soto Grado en caso de que sea necesario.

El Barça no tiene buenos registros con Soto Grado como árbitro principal. El conjunto blaugrana solo ha ganado seis de los 14 encuentros dirigidos por el colegiado nacido en Castilla y León, mientras que ha empatado tres y ha perdido cinco duelos. El Madrid, por su parte, se ha encontrado 22 veces con Soto Grado con un balance mucho más favorable: 14 victorias, seis empates y solo dos derrotas.

Una de las derrotas del Barça con el colegiado adscrito al comité riojano fue, precisamente, ante el Real Madrid en el Bernabéu en la segunda vuelta de LaLiga 2023/24. Los blancos se llevaron el triunfo en el último suspiro (3-2) en un encuentro marcado por el gol fantasma de Lamine Yamal que no subió al marcador y un más que dudoso penalti sobre Lucas Vázquez señalado.

Ambas acciones fueron absolutamente decisivas en el devenir del partido. La pena máxima de Cubarsí permitió a Vinicius igualar el tanto inicial de Christensen y la diana de Lamine no validada ni por Soto Grado ni por el VAR (a pesar de la gran cantidad de cámaras que hay en todos los clásicos) hubiera adelantado al Barça en el marcador tras el empate de 'Vini'.

En el tiempo de añadido de la segunda mitad, Jude Bellingham marcó el gol de la victoria que sentenció el partido y LaLiga. La realidad es que el Barça tiene muy mal recuerdo del único clásico que ha arbitrado Soto Grado. Veremos si este domingo la suerte es diferente para los intereses culés.