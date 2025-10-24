El reto de Flick en el clásico

Hansi Flick puede hacer historia este domingo en el clásico. El técnico alemán, que sa no podrá sentarse en el banquillo del Bernabéu, está a un triunfo de igualar a Pep Guardiola como el entrenador azulgrana con más victorias seguidas frente al Real Madrid. El de Santpedor ganó cinco compromisos consecutivos contra los blancos, casualmente en sus cinco primeros clásicos al frente del Barça, mientras que Flick suma cuatro triunfos, todos ellos el año pasado, en su primera temporada con los azulgranas.

El primer zarpazo del alemán tuvo lugar el mismo día en el que se disputará el clásico este año, el 26 de octubre. El Barça silenció el Bernabéu con un contundente 0-4 con goles de Lamine, Raphinha y doblete de Lewandowski. Por otro lado, en la jornada 35, los catalanes sentenciaron LaLiga en casa por 4-3, tras remontar el 0-2 inicial de los blancos.

Además, el Barça sumó dos victorias más ante su máximo rival en dos partidos que decidían títulos. En primer lugar, en la final de la Supercopa de España disputada en Arabia, en la que los azulgranas se llevaron el trofeo tras vencer por 5-2. Unos meses más tarde, los pupilos de Flick volverían a derrotar al Real Madrid, esta vez en Sevilla en la final de la Copa del Rey por 3-2 con un gol en la prórroga de Koundé.

Flick también puede igualar a Mourinho

Esos cuatro triunfos ante el Real Madrid supusieron un hito, pues nadie había ganado cuatro clásicos en tantos partidos oficiales en una misma temporada, pues el Barça de la 1982-83 lo hizo en cinco duelos. Asimismo, las cuatro victorias situaron al técnico alemán como el segundo entrenador del Barça con más victorias consecutivas en el clásico. Delante de él, únicamente está Pep Guardiola, quien logró cinco entre las temporadas 2008-09 y 2010-11, en los que destacan el 2-6 en el Santiago Bernabéu en 2009 o el 5-0 en el Spotify Camp Nou en 2010.

Por otro lado, una victoria este domingo encumbraría a Flick al top 6 de entrenadores con más triunfos en el clásico, pues igualaría en esa posición a Mourinho, aunque el portugués sumó cinco en 19 partidos. Por delante de ellos solo quedan Miguel Muñoz, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Johan Cruyff y Zinedine Zidane.