Récord de acreditados para el clásico y una alineación estelar de comentaristas

Ya son 263 los clásicos que se han disputado entre el FC Barcelona y el Real Madrid y la expectación, lejos de disminuir, cada vez es mayor. El de este domingo 10 de mayo se programó para una fecha en la que se esperaba que ambos equipos se estarían disputando el título de LaLiga 2025/26. Y así es, aunque a buen seguro no habían ajustado tanto sus cálculos porque el duelo es, más que nunca, a cara o cruz: si el conjunto azulgrana vence o empata, se proclamará campeón frente a los blancos; y si los merengues son capaces de ganar en el Spotify Camp Nou, aplazarán el alirón culé e incluso mantendrán viva la llama de la remontada.

Todos esos componentes deportivos se han visto aderezados, además, con el estallido del vestuario madridista. Que la caseta blanca era un polvorín se sabía porque desde casi el inicio del curso han sido públicos el enfrentamiento de Xabi Alonso con Vinicius que derivó en el despido del técnico vasco, el disgusto con la actitud de Kylian Mbappé y la guinda, el choque entre Fede Valverde y Aurélien Tchuameni.

Récord de acreditados

Por eso no debe extrañar que los responsables de comunicación del Barça hayan tenido que hacer una vez más encaje de bolillos para atender las 654 peticiones de prensa -récord esta temporada- en un Camp Nou que crece día a día pero que todavía está en construcción.

El evento bien vale el esfuerzo, pues en el caso de imponerse el Barça, habrá alirón azulgrana. Es más, el conjunto de Hansi Flick tiene en su mano devolver el máximo equilibrio al balance de esta histórica rivalida, pues el Real Madrid esta por delante por la mínima: suma 106 victorias por 105 del conjunto catalán, además de 52 empates. Se trata de un clásico tan ajustado que incluso el balance de goles registra una diferencia mínima después de tantas décadas; el Madrid ha marcado 444 goles y el Barça 439.

Y tampoco es de extrañar que al margen de los comentaristas estrella que seguirán el partido desde las sedes centrales de los diferentes medios de comunicación de todo el mundo, las televisiones con derechos desplieguen en el mismo Estadi una alineación de expertos de auténtico lujo.

Un XI de comentaristas ilustres

Así, Movistar tendrá in situ a Jorge Valdano, Álvaro Benito y Gerard López, los tres buenos conocedores de lo que se siente al vivir un clásico en primera persona, los dos primeros en el bando merengue y el tercero en el culé. Como también lo sabe el brasileño y ahora comentarista de Bein France, el exblaugrana y ex Olympique de Lyon 'Sony' Anderson Da Silva.

Bein MENA contará con el excentrocampista marroquí Youssef Chippo, que entre otros equipos jugó en el Oporto y en el Coventry City, mientras que Canal Plus Afrique ha reclutado como experto al exdefensa de Mónaco, PSG o Rangers Jose Pierre-Fanfan.

El Canal Plus Polonia, lógicamente interesado por la suerte de Robert Lewandowski y de Wojciech Szczesny, tiene como comentarista al exdelantero internacional Marcin Zewlalow que jugó en el Polonia Varsovia, el Beveren o el Metz.

ESPN USA ha recurrido a dos exfutbolistas españoles para seguir el clásico de esta noche. Luis García, el exdelantero con pasado azulgrana y campeón de Europa con el Liverpool, compartirá micrófono en el canal estadounidense con el excentrocampista del Atlético de Madrid Mario Suárez.

Finalmente, DAZN Bélgica, seguramente muy pendientes de su paisano Thibaut Courtois, contará con el exinternacional Gilles De Bilde que defendió, entre otras, las camisetas del PSV, el Sheffield o el Aston Villa; y DAZN Dach, para Alemania y Austria, contará con Sami Khedira, ex internacional alemán y ex del Stuttgart, el Real Madrid, la Juve y el Hertha Berlín.