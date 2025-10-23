Real Madrid o FC Barcelona: ¿Quién ha ganado más clásicos?

El clásico es el partido más seguido en el panorama futbolístico. El prestigio de los dos equipos, la calidad de los futbolistas, la polémica o el ritmo vertiginoso en cada enfrentamiento son algunos de los ingredientes que se unen para formar el cóctel perfecto. Este domingo 26 de octubre a las 16:15 horas, millones de aficionados en todo el mundo volverán a vivir una nueva entrega del Real Madrid - FC Barcelona.

Ahora mismo, la balanza histórica se decanta ligeramente a favor del Real Madrid. Los blancos han ganado 105 clásicos de los 261 que se han celebrado. Sin embargo, la aplastante superioridad azulgrana el año pasado, cuando vencieron en los cuatro enfrentamientos, ha situado a los catalanes a tiro de piedra de su máximo rival.

No te pierdas el Clásico en DAZN

El Barça suma 104 victorias en partidos oficiales ante el Real Madrid, por lo que un triunfo en el Bernabéu este domingo igualaría la balanza. En los 52 enfrentamientos restantes el clásico finalizó en empate. El cara a cara en LaLiga, en cambio, varía ligeramente. En la competición doméstica también suma más triunfos el Real Madrid, concretamente 79 en 190 encuentros. El Barça acumula 76, mientras que el partido terminó en tablas en 35 ocasiones.

Por otro lado, el club presidido por Florentino Pérez también lidera la clasificación de goles a favor, pues acumula 437 dianas, siete más que el FC Barcelona, que ha anotado 431. No obstante, el máximo goleador en la historia de los clásicos es Leo Messi, quien celebró 26 tantos con la elástica azulgrana, ocho más que sus más inmediatos perseguidores, Cristiano Ronaldo y Alfredo di Stéfano.