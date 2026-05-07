"El problema del Madrid es que tiene buenos jugadores, pero no es un equipo"

El Desafío NACEX reunió a leyendas del FC Barcelona y el Real Madrid en la previa del histórico clásico que el Spotify Camp Nou acogerá este domingo. El club blaugrana tiene la posibilidad de proclamarse campeón de la Liga por primera vez ante su eterno rival y algunos de los exjugadores de ambos equipos que acudieron al torneo benéfico de pádel analizaron el partido y valoraron varias cuestiones de la actualidad como el futuro de Robert Lewandowski o la crisis en el banquillo merengue. Jonathan Soriano, Luis Milla y Sergi Barjuan atendieron a los medios de comunicación en el Aurial Vila de Viladecavalls.

Jonathan Soriano: "Lewandowski sigue siendo útil"

El exdelantero del Barça no ocultó su emoción ante la posibilidad de que el conjunto de Hansi Flick se proclame campeón este domingo ante el Madrid. "Un clásico siempre es bonito, sí que es verdad que llegan en situaciones diferentes. La sensación es que el Barça parece que está un paso por delante", arrancó Soriano, que reconoció que el escenario que se puede vivir este fin de semana en el Spotify Camp Nou no tiene precedentes: "Soy joven, todavía no tengo tanta memoria, pero creo que no ha pasado nunca el ganarle una Liga al Madrid en tu estadio. La posibilidad de hacerlo creo que es algo histórico".

Preguntado por la situación interna del vestuario merengue, Soriano apuntó a la unidad como clave de la diferencia entre ambos equipos. "Cuando en un vestuario hay discrepancias se hace más complicado. Al final lo bueno que creo que tiene este Barça es ese vestuario unido, ese vestuario que cuando las cosas no vienen tan bien tiene un entrenador y unos jugadores que van en la misma dirección, y quizá por ahí empieza un poco la diferencia entre este Madrid y el Barça", sentenció.

El exdelantero también se pronunció sobre el futuro de Robert Lewandowski, cuya continuidad en el club sigue siendo una incógnita. "Hay que valorar el esfuerzo que hizo Lewandowski y todo el trabajo que ha hecho. Sabemos cómo está la situación económica del Barça, ha mejorado mucho, pero Lewandowski al final también se tendrá que adaptar un poco a la situación. Sigo pensando que sigue siendo útil al menos para poder ser miembro de la plantilla", opinó.

Luis Milla: "El problema del Madrid es un tema de conjunto"

Más cauto se mostró el excentrocampista merengue, que advirtió de que los clásicos tienen sus propias reglas y que el Madrid no acudirá al Spotify Camp Nou con la bandera blanca. "En este tipo de partidos la cosa cambia, son partidos diferentes. Puede haber una tendencia mala, pero al final es un partido especial para todos. El Barcelona está dedicado, tiene una buena mentalidad, pero el Madrid posiblemente va a querer hacer un buen partido", afirmó.

Milla también reflexionó sobre los problemas estructurales del club blanco. "Es un tema de conjunto. Cuando las cosas no salen bien, cuando planificas desde el principio y el equipo no ha sido capaz de hacer las cosas bien, es cuestión del entrenador, del jugador, de la planificación, de la gente de arriba", analizó. Y tuvo palabras de elogio para Flick: "Me encanta su forma de trabajar. Tene la voluntad de todos los jugadores, algo que no era fácil de conseguir".

Sergi Barjuan: "La Liga se gana a lo largo de toda la temporada"

El exlateral y exentrenador blaugrana fue el más contundente de los tres a la hora de explicar la diferencia entre ambos conjuntos. Para Barjuan, la clave no está en los jugadores individuales sino en el colectivo. "Jugador por jugador, seguramente la calidad de los dos equipos es más o menos similar. Hay algunas líneas en las que quizás el Barça tiene mejores jugadores, pero hay una cosa que el Madrid no tiene: un equipo. Eso se nota mucho, sobre todo a la larga, y al final es el premio del rendimiento colectivo", afirmó con rotundidad.

El exjugador también valoró la posibilidad de que el Barça se proclame campeón este domingo ante el Madrid, aunque con matices. "El hecho de que se pueda ganar una Liga ante el Madrid es un punto muy importante para la confianza del jugador. Pero yo siempre he dicho que la Liga no se gana en este domingo, sino que se gana a lo largo de toda la temporada. Es la competición más difícil de ganar, porque es el premio de la regularidad", explicó.

Preguntado por el mercado de fichajes, Barjuan elogió la gestión de Flick y la dirección deportiva. "No somos nadie para dar consejos, y menos en esta época en la que realmente está demostrando que es un gran gestor de recursos humanos. Muchas veces, a diferencia de otros clubes, se valora mucho más el rendimiento del jugador que su nombre a nivel mundial. El jugador que venga tiene que dar un plus diferente", señaló. Y cerró con una reflexión sobre el espíritu de equipo como gran virtud del Barça de Flick: "Entre un jugador o salga otro, no hay malas caras, hay piña, hay un bloque muy compacto".