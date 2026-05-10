El primer clásico del día acaba en empate

El primer clásico del fin de semana, el que disputaron las leyendas del Barça y el Real Madrid en Miami, finalizó con un empate (1-1) que también serviría al conjunto de Hansi Flick para proclamarse campeón de LaLiga 2025/26 esta noche en el Spotify Camp Nou ante el de Álvaro Arbeloa.

El duelo disputado en Florida horas antes de la cita del Estadi azulgrana despertó la expectación habitual entre los aficionados estadounidenses cuando pueden presenciar un clásico; en esta ocasión para ver en acción a algunas de las leyendas culés y merengues.

El Barça tomó el mando de las operaciones desde el inicio y dominó la primera parte, generando las ocasiones más claras. Patrick Kluivert fue uno de los grandes protagonistas realizando varias de las jugadas más peligrosas. Ya amenazó en el minuto 4 cuando intentó culminar una acción de Giuly por la banda derecha y nuevamente puso a prueba en dos ocasiones al portero madridista Contreras con dos remates que el meta merengue consiguió desviar con dos buenas intervenciones aunque en la segunda también le acompañó la suerte, pues su parada acabó en el poste antes de acabar en córner.

La réplica del Real Madrid Leyendas en ese primer periodo fue tímida, aunque estuvo cerca de adelantarse en el marcador pero la jugada fue anulada por fuera de juego. La grada del flamante estadio del Inter Miami disfrutó con los fogonazos de clase de Ronaldinho Gaúcho, que mantiene intacta su clase y también con las llegadas al remate de Negredo por parte madridista.

La dinámica tras el descanso fue similar aunque era el Barça el que generaba más peligro en la portería rival. Ludovic Giuly siguió con sus internadas por la banda, Roger probó con un disparo desde fuera del área y Nolito estuvo muy cerca de abrir el marcador pero el meta madridista respondió con seguridad. Tampoco una combinación entre Nolito y Saviola finalizada por Giuly encontró el camino del gol.

La insistencia del Barça tuvo premio en el minuto 70 cuando Martín Montoya culminó una jugada de Vidal; sin embargo, Álvaro Negredo propició la reacción del Real Madrid apenas dos minutos después al rematar un centro de Víctor Morán. Javier Saviola pudo adelantar de nuevo al conjunto azulgrana pero no consiguió llegar al centro de Nolito y finalmente el duelo se cerró con tablas.

Ficha técnica

Barça Legends (1): Bravo, Sorín, Marc Valiente, Montoya, Aleix Vidal, Fontàs, Crosas, Rosell, Giuly, Ronaldinho, Kluivert. También jugaron: Angoy, Barjuan, Roger, Mendieta, Saviola, Nolito.

Madrid Leyendas (1): Contreras, Toni Moral. Pepe, Agus, Callejón, Zamorano, Seedorf, Savio, I. Campo, R. Bravo, Fernando Sana. También jugaron: Bizarri, M. Tebar, Velasco, Negredo, De la Red, Balboa.

Goles: 1-0, Martin Montoya (min 70); 1-1, Negredo (min 72).