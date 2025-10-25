Piqué: "Aceptemos a Lamine como es, no nos lo carguemos"

Lamine Yamal será uno de los nombres propios del clásico en el Santiago Bernabéu de este domingo. A pesar de que no llega en su mejor momento por culpa de los problemas físicos que le han lastrado en las últimas semanas, la estrella del FC Barcelona tiene ganas de asaltar al Real Madrid a domicilio y se ha encargado de calentar el partido con unas declaraciones que no han gustado nada en la capital española.

Durante la jornada de Kings League de este viernes en el Cupra Arena, Gerard Piqué consideró que es normal que critiquen a Lamine en Madrid. Según el punto de vista del exjugador del FC Barcelona, es “entendible” que el genio de Rocafonda reciba ataques de sus contrincantes porque “ya les gustaría tener a un Lamine” en el club blanco. “La rivalidad entre Barça y Madrid ha existido siempre. Ellos nos han dicho que hemos robado y nosotros se lo decimos a ellos”, dijo el excentral culé en ‘Jijantes’ sobre las polémicas palabras del extremo.

Sobre el carácter de Lamine, Piqué opinó que “es una barbaridad lo que ha conseguido” y que “parece que le da igual todo y esto es buenísimo”. Según su punto de vista, esto le ayudará mucho a crecer personal y profesionalmente en el futuro: “En una carrera de 15 años, pierdes. Lamine ha tenido la suerte que desde que está en el Barça las cosas van bien, pero va a perder, no va a rendir al nivel de ahora y le van a criticar. Cuando más se aprende es en la derrota y esto le va a llegar. Cada vez tendrá más presión y responsabilidad, aunque de momento parece que le da igual todo y esto es buenísimo”.

“Tenemos que aceptar cómo es Lamine. No sé lo que será de él, tiene la oportunidad de romper con todo. Obviamente va a adquirir experiencia, nadie es el mismo con 18 que con 38, pero es muy especial. No nos lo carguemos, no sabemos cuánto tiempo podremos disfrutar de él”, sentenció el exjugador del Barça sobre Yamal.

Piqué también aprovechó la ocasión para destacar cómo ha cambiado el fútbol en los últimos años. “El fútbol evoluciona de una forma que es una locura. Yo he jugado con jugadores que se fumaban cigarros de dos en dos el día antes del partido. Si esto lo haces ahora, no puedes competir. Todos los futbolistas se cuidan y viven el fútbol de una manera distinta”, reflexionó.