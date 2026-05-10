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Jordi Alba reacciona así a las polémicas del Madrid: "Estas cosas en Miami no me pasaban"
El exlateral del Barça analizó el Clásico en Movistar desde el Camp Nou, habló sobre la presión que rodea al Real Madrid y dejó una porra muy contundente para el partido
Jordi Alba ha vuelto al Camp Nou para vivir un Clásico desde una perspectiva muy diferente.
El exfutbolista atendió a Movistar en los minutos previos al encuentro entre Barça y Real Madrid y reconoció que este tipo de partidos siguen siendo únicos incluso ahora que ya no viste la camiseta azulgrana.
El exlateral culé recordó cómo vivía estas citas cuando todavía era futbolista del Barça y explicó que la tensión y la emoción eran imposibles de comparar con cualquier otro partido.
"Es un partido emocionante, diferente. Para alguien que ha vivido desde pequeño lo que es jugar en el Barça, se juega de manera diferente", aseguró.
Además, destacó que este Clásico tenía un componente todavía más especial por la posibilidad de dejar la Liga prácticamente sentenciada.
Jordi Alba analiza el ambiente antes del Clásico
Durante la entrevista, los periodistas también le preguntaron por el contexto que rodea al Real Madrid en los últimos días, marcado por rumores, tensión mediática y distintas noticias sobre el vestuario blanco.
Fue entonces cuando Jordi Alba dejó la frase más comentada de toda la charla: "Estas cosas en Miami no me pasaban", respondió entre risas cuando le preguntaron si él habría utilizado todo ese ruido externo para motivar todavía más al vestuario azulgrana.
La respuesta provocó las sonrisas de los presentes, aunque inmediatamente después el exinternacional español quiso rebajar la importancia de todo lo que ocurre fuera del campo.
"No creo que afecte al partido"
Más allá de la broma, Jordi Alba defendió que un Clásico siempre se juega al margen de las polémicas externas y que los futbolistas saben aislarse en este tipo de escenarios.
"Todos los equipos pasan por estos momentos. Muchas cosas dentro del vestuario pueden pasar, pero no creo que afecte mucho al partido de hoy porque es un partido totalmente diferente al resto", explicó.
El exjugador azulgrana insistió en que este tipo de encuentros tienen una atmósfera especial y que la motivación competitiva termina estando por encima de cualquier situación externa.
La porra de Jordi Alba para el Clásico
La entrevista terminó con una pregunta obligada, el resultado del partido. Aunque Jordi Alba admitió que no suele hacer pronósticos, terminó lanzando una predicción muy optimista para el Barça: "Pienso que puede ganar el Barça y vamos a decir un 3-0 o 4-1", afirmó.
Una porra contundente que rápidamente llamó la atención de los aficionados culés y que deja claro que Jordi Alba sigue confiando plenamente en el Barça en las grandes noches.
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