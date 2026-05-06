Hernández Hernández apunta al clásico entre FC Barcelona y Real Madrid

Era el gran favorito para arbitrar el clásico y, según 'ABC', no habrá sorpresa. Alejandro Hernández Hernández apunta a ser el colegiado designado por el Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol para impartir justicia en el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid del próximo domingo en el Spotify Camp Nou.

Todos los rumores apuntaban hacia la misma dirección y, siempre según la fuente citada, la RFEF escogerá a Hernández Hernández, el único árbitro español que estará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, para el partido que puede decidir el título de Liga. Y es que, por primera vez en toda la historia, un clásico puede finalizar con un campeón de la competición doméstica. Lo será el Barça si gana o empata ante su eterno rival.

El equipo blaugrana tiene buenos números en los partidos en los que ha coincidido con el colegiado canario. Tiene un balance de 25 victorias, 12 empates y solo cuatro derrotas, por lo que un 90% de los resultados que ha logrado con Hernández Hernández le permitiría revalidar el título de Liga. El Real Madrid, por su parte, tiene peores registros con él: 21 triunfos, seis empates y 10 derrotas.

En caso de que la información de 'ABC' se confirme, el colegiado de Lanzarote dirigirá su sexto clásico. Los otros cinco enfrentamientos arbitrados por él finalizaron con dos victorias culés, dos empates y un triunfo merengue.

La polémica de la temporada pasada

El último precedente, sin embargo, no dejó con buen sabor de boca a los aficionados del Barça. Y es que, a pesar de que los de Hansi Flick tumbaron al Madrid en Montjuïc (4-3) en el clásico de la segunda vuelta de la temporada pasada, Hernández Hernández no estuvo demasiado acertado.

Obvió un penalti muy claro de Aurélien Tchouaméni por manos, a quien también pudo expulsar con roja directa en otra acción en la que solo vio la amarilla, no señalo una posible falta de Valverde a Lamine en uno de los tantos de Mbappé y anuló un gol de Fermín por unas manos muy parecidas a las que no había señalado a Tchouaméni.

Cabe recordar que la RFEF anuncia los árbitros de los partidos el día antes de los mismos, así que deberemos esperar hasta el sábado (en prinicipio) para saber si Hernández Hernández es finalmente el escogido para un clásico que puede ser histórico.