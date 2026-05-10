Hansi Flick da la convocatoria del Barça para el clásico contra el Real Madrid

Hansi Flick dio a conocer los jugadores convocados para el clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid que puede decidir esta noche el título de LaLiga 2025/26. El Barça-Madrid más decisivo y con más 'morbo' que se recuerda, pues los azulgranas pueden añadir a la alegría de conquistar por segundo año consecutivo el campeonato que más premia la regularidad a lo largo de una temporada, hacerlo contra el máximo rival. Al Barça le basta con empatar para 'campeonar', aunque los de Hansi Flick saldrán, se guro, a por la victoria.

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Despejada la incógnita con Christensen

El técnico azulgrana ha ido recuperando efectivos en las últimas semanas y al margen de Lamine Yamal, para el que se acabó la temporada de clubes y que se recupera de cara a la cita mundialista del próximo verano, solo quedaba la duda de si Andreas Christensen iba a recibir el alta médica tras llevar desde el pasado 29 de abril entrenándose con el grupo. El danés sufrió a finales del pasado año una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El central cada vez está mejor, pero deberá seguir esperando para volver a los terrenos de juego. No ha entrado en la convocatoria.

Andreas Christensen y Hansi Flick / Valentí Enrich

El regreso en las últimas semanas de futbolistas que habían estado en la enfermería ha ido propiciando que Flick tenga cada vez más variantes y no depender tanto de los futbolistas del filial, aunque el entrenador alemán, fiel a su filosofía, ha seguido contando con ellos. Durante la semana se ejercitaron todos los días el meta suplente Eder Aller y el lateral diestro Xavi Espart, mientras que Álvaro Cortés y Tommy Marqués participaron en dos de las cuatro sesiones de entrenamiento. Los dos primeros vivirán el Clásico desde el banquillo.

Tommy Marqués, junto a Joao Cancelo en la sesión de entrenamiento de este viernes / FCB

El objetivo del Barça es abstraerse de los problemas que arrastra el Real Madrid para no confiarse; Hansi Flick y sus jugadores desean dejar sentenciado el título cuanto antes y no existe una mejor manera que derrotando al máximo rival en un duelo directo en un clásico y con la afición azulgrana. El Barça llega a esta cita tan trascendental en un gran momento, con 10 victorias consecutivas en LaLiga desde la derrota en Montilivi en el derbi catalán (2-1).

La convocatoria de Hansi Flick para el clásico

Estos son los futbolistas citados por Hansi Flick para el clásico Barça-Madrid de este domingo (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou:

Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller (porteros); Kounde, Xavi Espart, Araujo, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín, Balde, Joao Cancelo (defensas); Gavi, Marc Casadó, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo, Fermín López (centrocampistas); Bardghji, Raphinha, Rashford, Lewandowski y Ferran Torres (delanteros).

Tras el Barça-Madrid, a los azulgranas les quedarán por partidos de LaLiga por delante antes de poner el punto y final a la temporada. Será el próximo miércoles (21.30 horas) en Mendizorroza contra el Alavés, en el Spotify Camp Nou ante el Real Betis y en la última jornada, en Mestalla contra el Valencia.