FC BARCELONA
Hansi Flick da la convocatoria del Barça para el clásico contra el Real Madrid
El técnico azulgrana cada vez cuenta con más futbolistas disponibles y se ha reflejado en la lista de convocados para el clásico Barça-Madrid de este domingo en el Spotify Camp Nou
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Hansi Flick dio a conocer los jugadores convocados para el clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid que puede decidir esta noche el título de LaLiga 2025/26. El Barça-Madrid más decisivo y con más 'morbo' que se recuerda, pues los azulgranas pueden añadir a la alegría de conquistar por segundo año consecutivo el campeonato que más premia la regularidad a lo largo de una temporada, hacerlo contra el máximo rival. Al Barça le basta con empatar para 'campeonar', aunque los de Hansi Flick saldrán, se guro, a por la victoria.
Despejada la incógnita con Christensen
El técnico azulgrana ha ido recuperando efectivos en las últimas semanas y al margen de Lamine Yamal, para el que se acabó la temporada de clubes y que se recupera de cara a la cita mundialista del próximo verano, solo quedaba la duda de si Andreas Christensen iba a recibir el alta médica tras llevar desde el pasado 29 de abril entrenándose con el grupo. El danés sufrió a finales del pasado año una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El central cada vez está mejor, pero deberá seguir esperando para volver a los terrenos de juego. No ha entrado en la convocatoria.
El regreso en las últimas semanas de futbolistas que habían estado en la enfermería ha ido propiciando que Flick tenga cada vez más variantes y no depender tanto de los futbolistas del filial, aunque el entrenador alemán, fiel a su filosofía, ha seguido contando con ellos. Durante la semana se ejercitaron todos los días el meta suplente Eder Aller y el lateral diestro Xavi Espart, mientras que Álvaro Cortés y Tommy Marqués participaron en dos de las cuatro sesiones de entrenamiento. Los dos primeros vivirán el Clásico desde el banquillo.
El objetivo del Barça es abstraerse de los problemas que arrastra el Real Madrid para no confiarse; Hansi Flick y sus jugadores desean dejar sentenciado el título cuanto antes y no existe una mejor manera que derrotando al máximo rival en un duelo directo en un clásico y con la afición azulgrana. El Barça llega a esta cita tan trascendental en un gran momento, con 10 victorias consecutivas en LaLiga desde la derrota en Montilivi en el derbi catalán (2-1).
La convocatoria de Hansi Flick para el clásico
Estos son los futbolistas citados por Hansi Flick para el clásico Barça-Madrid de este domingo (21.00 horas) en el Spotify Camp Nou:
Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller (porteros); Kounde, Xavi Espart, Araujo, Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín, Balde, Joao Cancelo (defensas); Gavi, Marc Casadó, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Pedri, Dani Olmo, Fermín López (centrocampistas); Bardghji, Raphinha, Rashford, Lewandowski y Ferran Torres (delanteros).
Tras el Barça-Madrid, a los azulgranas les quedarán por partidos de LaLiga por delante antes de poner el punto y final a la temporada. Será el próximo miércoles (21.30 horas) en Mendizorroza contra el Alavés, en el Spotify Camp Nou ante el Real Betis y en la última jornada, en Mestalla contra el Valencia.
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