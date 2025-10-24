Qué fue de Giovanni: De las 'butifarras' al Real Madrid a llamar "Hitler de los brasileños" a Van Gaal

Una, dos y hasta tres 'butifarras' le dedicó el brasileño azulgrana Giovanni Silva al Real Madrid después de marcar el gol que dio la victoria al Barça en el Bernabéu en 1997. Una por cada gol, pues el resultado final fue de 2 a 3 a favor del equipo entonces entrenado por Van Gaal.

Los cortes de manga de Hansi Flick de la semana pasada tras ganar al Girona en el último suspiro hicieron que muchos culés recordaran aquel Clásico de finales de los 90 y la icónica celebración de un jugador que vistió la camiseta del conjunto catalán entre 1996 y 1999.

Giovanni fue protagonista en el clásico de 1997 celebrado en el Bernabéu. Hizo tres 'butifarras' tras el 2-3 / Antoni Campañà

Trotamundos del fútbol

Giovanni llegó a Barcelona en el mercado veraniego procedente del Santos. Con 17 tantos en 25 partidos maravilló a todo el campeonato y al presidente de la época, Josep Lluís Núñez, que reveló que había visto "14 vídeos" del futbolista y no había "nada mejor en la Eurocopa". Desembolsó 1.000 millones de pesetas por él.

Como azulgrana disputó 107 partidos en los que marcó 35 goles y repartió 12 asistencias, jugando principalmente en la posición de mediocentro ofensivo, aunque en ocasiones ocupando también el puesto del '9'.

Tras la recordada celebración en Madrid, las tres "bananas", como le llamaba él, pidió perdón y aseguró no saber que era un gesto ofensivo en España. Sin embargo, el Comité de Competición le sancionó con dos partidos y 100.000 pesetas.

Tras su etapa en la Ciudad Condal, Giovanni estuvo en numerosos clubes europeos y del resto del mundo, como el Olympiacos, donde estuvo hasta 2005, el Al-Hilal saudí, conocido hoy por ser el exequipo de Neymar, o el Sport Recife de la liga de su país, hasta que en 2010 colgó las botas en su club de origen.

Actualmente forma parte del equipo del Barça Legends que disputa encuentros contra jugadores míticos de otros clubes por todo el mundo y en el que también hay nombres como Bonano, Sergi Barjuan, Puyol o Villa.

Giovanni con el Barça Legends. / FC Barcelona

Odio hacia Van Gaal

Poco antes de retirarse, el jugador se sinceró como nunca antes y aprovechó para lanzar alguna que otra pulla a su exentrenador en su etapa como barcelonista, el neerlandés Louis van Gaal, de quien quedó claro que no guardaba demasiado buen recuerdo.

"Van Gaal es el Hitler de los jugadores brasileños, es arrogante, soberbio y tiene algún problema. Mi convivencia con él fue horrible, no quería brasileños con él, me echó y también se peleó con Rivaldo y Sonny Anderson. Siempre nos daba la excusa de que estábamos entrenando mal", comentaba en 2010 a 'Folha de Sao Paulo'.

Louis van Gaal no se mordía la lengua en su etapa como técnico del Barça / ·

Incluso acusó al técnico de "tener algún trauma" y "no saber nada de fútbol" porque "siempre hacía el mismo entrenamiento". Como ejemplo, el excentrocamista recordaba un partido en Tenerife en el que no le incluyó en la convocatoria pese haberle hecho viajar con el equipo.

"Me cabreé muchísimo. Mira que soy un tipo tranquilo, si no lo hubiera abofeteado. Me hizo viajar a tres o cuatro horas de avión de Barcelona, para decirme que no contaba conmigo. Entonces, que me hubiera dejado en casa, con mi familia. ¿Por qué me llevó? Le dije que nunca más lo hiciese y no se volvió a repetir", revelaba hace unos años.