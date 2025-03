La Fiscalía no considera como delito de odio ni de trato degradante los insultos racistas que recibió Vinicius en Montjuïc

La Fiscalía ha pedido archivar la causa abierta a los dos aficionados del FC Barcelona quienes gritaron insultos racistas contra Vinicius Jr en el clásico de octubre de 2023 en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

En las redes sociales se viralizaron varios vídeos de la grada de Montjuïc en los que se podían observar a algunos seguidores del Barça insultando al brasileño con gritos de "P*** mono, p*** mono".

A partir de ese momento, la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona abrió la causa a través de un atestado de los Mossos d'Esquadra y la Liga de Fútbol Profesional pidió poder ejercer la acusación. La juez que investiga los hechos, llamó a declarar a los dos culers quienes negaron que profirieran los cánticos que se les atribuyen.

Ahora la Fiscalía contempla que los insultos no son claros y que no tienen suficiente peso para ser considerados un delito de odio ni de trato degradante. Este hecho es debido a que no provocaron un "efecto llamada" entre el público ni tampoco supuso la suspensión del partido.

Sin embargo, Vinicius compareció por videoconferencia el pasado mes de enero desde el despacho de su abogado ante la magistrada. En su declaración, el delantero del Real Madrid ratificó que fue víctima de gritos racistas y afirmó que quería seguir adelante con el procedimiento judicial.

La de Montjuïc no es la única causa penal abierta por este mismo motivo. El pasado junio, tres aficionados del Valencia fueron condenados a ocho meses de cárcel por un delito contra la integridad moral con agravante de odio por los insultos que dirigieron al futbolista del conjunto blanco el 21 de mayo de 2023 en el campo del Mestalla.

También están a la espera de juicio cuatro ultras acusados de colgar un muñeco con la camiseta del futbolista en un puente cercano a la ciudad deportiva del Real Madrid, en enero de 2023.