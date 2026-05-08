Figo: "Lo que ha pasado en el Real Madrid no es normal"

"Lo que ha pasado en el Real Madrid no es normal. En una convivencia así no debería ocurrir, aunque no es la primera vez ni será la última. Son situaciones que pueden darse en un vestuario en momentos de frustración. Gestionar a 30 personas no es fácil y, a veces, se cometen errores que no deberían producirse”.

Así se refirió Luis Figo a la crisis abierta en el Madrid tras la pelea protagonizada el jueves por Valverde y Tchouaméni en Valdebebas. El portugués hizo estas declaraciones este viernes durante un acto en el Hotel Seventy Barcelona para anunciar el acuerdo de patrocinio de tres años entre LaLiga y Duracell.

Figo también se mostró prudente con los pronósticos para el clásico del domingo y recordó que en este tipo de partidos puede pasar cualquier cosa. “No hay que menospreciar al Madrid. En un clásico puede pasar de todo”.

El portugués tuvo palabras, asimismo, para el Barça de Flick y valoró así su temporada: “Están jugando un gran fútbol. Han hecho un año muy bueno en Liga. Desgraciadamente, en la Champions hay momentos que deciden una temporada, pero sin duda venían jugando muy bien. Tienen jóvenes con muchísimo talento a pesar de los problemas financieros. Lo están haciendo muy bien”.

Figo: "Lo que ha pasado entre Valverde y Tchouameni no se puede considerar normal" / Jordi CARNÉ

Preguntado por la posibilidad de un regreso de Mourinho, respondió: “Yo lo he tenido como traductor, como segundo entrenador, como primero y como amigo, y nunca lo he sentido como alguien de mano dura", empezó diciendo.

"Hablando en serio, no creo que el Madrid necesite eso, conociendo el club y el ambiente que hay. Al final tienes que saber gestionar 25 egos y, hoy en día, además de entender de fútbol, un entrenador debe saber manejar esos egos para convencer a los futbolistas de ir todos en la misma dirección. No lo sé, tendríais que preguntárselo a Florentino. José es amigo mío y le deseo lo mejor”.

Además, añadió: “Si miras los últimos años, Del Bosque, Zidane o Ancelotti no responden precisamente a un perfil de mano dura. Creo que ese modelo no funciona”.

Duracell, patrocinio de LaLiga

La marca estadounidense líder mundial en la fabricación y comercialización de pilas y baterías será durante las próximas tres temporadasel socio oficial del tiempo añadido del fútbol español en una colaboración que capitalizará un espacio temporal en el que en Primera División "se marcan el 8,1% de los goles" y "más del 65% de ellos cambian el resultado de los partidos".

Gülhande Sanay, presidenta de Duracell en Europa y África; Javier Hernández, director de marketing global de Duracell; y Jorge de la Vega , director general de negocio de LaLiga, celebraron el acuerdo alcanzado entre las dos partes. La compañía americana estará presente en los paneles del cuarto árbitro y en "una amplia variedad de otros puntos visibles" a partir de la campaña 2026/27.

"LaLiga es la casa de algunos de los momentos más dramáticos del fútbol mundial, muchos de los cuales ocurren en el tiempo añadido. Asociarnos con Duracell nos permite celebrar esos momentos de una forma fresca y atractiva, conectando con los aficionados a través de la emoción y la imprevisibilidad que definen nuestra competición", declaró De la Vega.

Luis Figo: "Yo no creo en la mano dura. Un entrenador tiene que saber de fútbol y cómo gestionar una plantilla de 30 jugadores" / Jordi CARNÉ/SPORT

"Duracell representa la energía duradera, el esfuerzo y la resistencia: las cualidades que te sostienen cuando todo está en juego. El tiempo añadido es donde se aceleran los corazones, donde nacen los héroes y donde el juego cobra vida. Ahí es cuando la energía importa más", añadió Javier Hernández.

"Estamos conectando nuestro valor fundamental de energía duradera con el drama y la emoción del fútbol. LaLiga nos brinda una plataforma cultural activa durante todo el año en nuestros mercados prioritarios a nivel mundial y un escaparate para llegar a consumidores apasionados en todo el planeta", remató Sanay.