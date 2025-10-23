Figo calienta el clásico con su pronóstico: "El Madrid es favorito"

Luís Figo, exfutbolista de FC Barcelona y Real Madrid, ha dado su pronóstico para el clásico de este domingo en el Bernabéu a las 16:15 horas. "Yo diría que va a ganar el Real Madrid 3-1. Le doy favorito porque juega en casa. Y este resultado, pues para que sea un partido con espectáculo y goles", desveló el portugués.

El Balón de Oro en el año 2000 ha justificado su decisión en que los de Xabi Alonso estarán con ambición después de la superioridad azulgrana la temporada pasada, en la que los catalanes vencieron en los cuatro enfrentamientos. "Para el Real Madrid será una motivación si se centran solo en lo que pasó la temporada pasada. Pero creo, realmente, que se empieza de cero en cada nueva temporada, con nuevos objetivos, fichajes… Un clásico es imprevisible", matizó Figo en las redes sociales de 'Betfair', de la que es embajador.

"Zidane habría encajado bien en el Barça"

Asimismo, el portugués, que estuvo presente en Montjuïc en el partido de Champions contra el PSG, ha analizado qué jugadores con los que compartió vestuario podrían haber vestido los colores del eterno rival. "Zidane habría encajado bien en el Barça. Del Barcelona en el Real Madrid quizá Sergi o Puyol, que eran grandísimos defensores. O Guardiola, incluso. Creo que todos los jugadores del Barça y del Real Madrid podrían encajar en el rival porque son siempre grandes jugadores, como hizo Ronaldo", expresó el exfutbolista.

No te pierdas el Clásico en DAZN

Figo compartió vestuario con muchos jugadores que se convirtieron posteriormente en entrenadores, como Guardiola, Luis Enrique o Raúl. Sin embargo, el que más le sorprendió que tomara ese camino fue Zidane. "De Zidane no me lo esperaba, por su forma de ser. No tiene nada que ver como jugador que como entrenador, me sorprendió cuando supe que quería entrenar", sentenció el luso, quien agradece haber vestido la camiseta de ambos clubes la temporada que cumplían 100 años: "Si algo me ha gustado mucho de Real Madrid y Barça es que jugué con ambos en su centenario y guardo las camisetas de los dos como buen recuerdo".