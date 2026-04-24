Vuelve La Fiesta del Fútbol: música, juegos y Clásico en Luz de Gas

La Fiesta del Fútbol, organizada por Diario SPORT y Tardet, celebra su tercera edición tras el éxito en 2025 y lo hace con una propuesta que promete reunir a aficionados en una experiencia única. La cita será el próximo 10 de mayo, de 17:00 a 00:00 horas, en Luz de Gas, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

El evento arrancará de 17:00 horas con una completa programación de juegos, actividades, animación y un Fotomatón Flaixmatón especial para que los asistentes puedan llevarse un recuerdo de la jornada, todo pensado para disfrutar del fútbol de una forma diferente, en un ambiente festivo y participativo. Será el momento perfecto para calentar motores antes del gran plato fuerte de la noche.e.

Durante la previa, uno de los momentos destacados será la tertulia en directo con Sergi Graell, Blanca Sanchez y Mario Robert, que analizarán el como llegan los equipos al Clásico y compartirán sus impresiones con el público en un formato cercano y dinámico.

A partir de las 21:00 horas, la Fiesta del Fútbol abrirá sus puertas con entrada gratuita para todos aquellos que quieran vivir el Clásico en directo, convirtiendo la noche en un punto de encuentro para seguidores que buscan compartir la emoción del partido en un entorno único.

La Fiesta del Fútbol vibró con el clásico del Bernabéu / Oriol Rubio

El evento cuenta con el apoyo de marcas que se suman a esta experiencia para reforzar su carácter festivo y social, como Estrella Damm, Chalito, Martinuca y Plesh, que acompañarán a los asistentes durante toda la jornada.

Con esta tercera edición, la Fiesta del Fútbol se consolida como uno de los eventos imprescindibles para los amantes del deporte, combinando entretenimiento, pasión y comunidad en una jornada diseñada para disfrutar del fútbol más allá del estadio.

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