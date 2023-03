'La Fábrica' sigue a años luz de 'La Masia'

Mientras solo Carvajal y Valverde son titulares para Ancelotti, en el Barça son habituales en el once Araujo, Gavi, Busquets y Balde o Alba El Real Madrid ha llegado a jugar este año un partido con once extranjeros

Desde siempre, pero sobre todo desde la llegada de Johan Cruyff a su banquillo en el año 1988 y la apuesta años más tarde por Pep Guardiola como entrenador, el Barça ha mirado a sus categorías inferiores cuando ha necesitado futbolistas para el primer equipo.

Lo sigue haciendo en estos momentos. Por convicción y por necesidad, pues la delicada situación económica por la que pasa la entidad siempre representa una oportunidad para los jóvenes. La apuesta por la cantera es una de las diferencias del Barça con el Real Madrid de Florentino Pérez, más partidario de tirar de cartera y buscar en Europa o Sudamérica jugadores para su proyecto.

En las últimas semanas, dos jóvenes surgidos de La Fábrica han tenido algo de protagonismo en el equipo de Carlo Ancelotti. Sergio Arribas jugó un rato en la Liga contra el Elche, otro en la Copa ante el Cacereño y marcó en la semifinal del Mundial de Clubes. Álvaro Rodríguez está en boca de todos tras empatar el derbi contra el Atlético de Madrid. Habrá que ver si siguen contando para el técnico italiano en las próximas semanas o regresan al Real Madrid Castilla que dirige Raúl González teniendo en cuenta lo poco que se apuesta desde hace años en el club blanco por la cantera. De hecho, este año se ha producido un hecho insólito. El 7 de febrero, el Real Madrid saltó al campo del Villarreal con once futbolistas extranjeros. No había pasado jamás en sus 121 años de historia. Los once elegidos por Ancelotti fueron: Mendy, Tchouaméni y Benzema (Francia), Vinicius y Militao (Brasil), Rüdiger y Kroos (Alemania), Modric (Croacia), Courtois (Bélgica), Fede Valverde (Uruguay) y Alaba (Austria). El Real Madrid perdió aquel partido (2-1).

POCOS TITULARES

De los once extranjeros, bien es cierto que Fede Valverde, puede considerarse miembro de la cantera del Real Madrid, pues llegó al club blanco con 18 años y disputó una treintena de partidos con el Real Madrid Castilla y la Youth League con el juvenil antes de irse cedido una temporada al Deportivo para regresar después al primer equipo. También llegaron a los 18 años desde Brasil Vinicius y Rodrygo, pero su paso por el Real Madrid Castilla fue efímero, considerándose ambos fichajes para el primer equipo.

Fede Valverde al margen, solo dos futbolistas formados en La Fábrica tienen cierto protagonismo en el primer equipo: Carvajal y Nacho, siendo éste suplente. Lucas Vázquez cuenta poco y menos lo hace Mariano, que llegó al Real Madrid en época juvenil desde el Badalona.

LA MASIA

Muy diferente es la situación en el Barça. Si en el Real Madrid solo pueden considerarse titulares a Carvajal y a Valverde, hasta cuatro futbolistas que han pasado por las categorías inferiores son habituales en las formaciones de Xavi: Araujo, Balde, Gavi y Busquets. De los cuatro, el capitán lleva siendo titular más de una década, siendo el único superviviente del mejor Barça de la historia tras la retirada de Piqué. Los otros tres son apuestas exitosas de los últimos años. Además, los ya veteranos Alba y Sergi Roberto siguen siendo protagonistas. También lo es Ansu, castigado por las lesiones, pero en quien se sigue confiando para que marque una época en el club, y Eric García, que regresó al Barça la pasada temporada tras hacerse grande en la Premier educado por Pep Guardiola.