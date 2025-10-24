El exjugador del Barça y Madrid, Dani García Lara, sobre Lamine Yamal: "Debería centrarse mucho más"

No existen demasiados jugadores que hayan pasado por el FC Barcelona y el Real Madrid. En la lista entrarían el infame Luis Figo, también Samuel Eto'o, previo pase por el Mallorca, el mismo camino que hizo Dani García Lara, ahora colaborador habitual en los medios de comunicación.

El exjugador de Cerdanyola del Vallès ha estado en el programa 'Esport Club' de Esport 3 la mañana del viernes previa al Clásico para dar el punto de vista de un perfil protagonista en ambos conjuntos y que ha disputado numerosos Madrid-Barça a lo largo de su carrera.

Dani García Lara con el Barça y el Real Madrid. / Sport

"En el Barça las sensaciones son malas en cuanto al juego. Salvo Pedri, Eric Garcia y Fermín, por los tres goles del otro día, poco más", comentaba sobre cómo llega cada equipo al choque, mientras que el Real Madrid llega con alguno de sus cracks en un gran momento.

Las polémicas palabras de Lamine Yamal

Sin embargo, lo más destacado ha sido su parecer acerca de Lamine Yamal y la polémica desatada a raíz de las palabras en la Kings League junto a Ibai Llanos y otros 'streamers' en las que expresaba que el club blanco está acostumbrado a ganar ilícitamente: "Roban, se quejan, hacen cosas que no sé...", indicaba la perla de La Masia, comparándolo con el equipo que preside el vasco en al competición amateur.

Lamine Yamal celebra su gol en Champions contra Olympiacos / EFE

"Quizás debería centrarse mucho más en cuestiones más deportivas. La imagen hoy en día tiene muchísima repercusión y no le están favoreciendo muchas cosas de las que estoy viendo", se sinceraba en el programa de la autonómica catalana. "He visto jugadores muy buenos que a lo mejor su actitud o condiciones fuera del juego, han condicionado su rendimiento", añadía el exculé y madridista.

El estado del Real Madrid y la ausencia de Flick

Lara apuntaba que ve al Real Madrid como el principal favorito para llevarse el partido, después de las cuatro derrotas consecutivas acumuladas durante la temporada pasada en los cuatro encuentros que catalanes y madrileños disputaron.

Mbappé celebra el gol de la victoria del Real Madrid contra el Getafe. / SERGIO PEREZ / EFE

Uno de los factores determinantes es Mbappé, el jugador más en forma: "Aparte de la cantidad de goles que hace, tú le ves jugar y está muy rápido, los movimientos, los desmarques... más allá, ha dado un paso adelante y es el líder indiscutible y gran esperanza ofensiva".

Otro de los temas que han estado envolviendo el partido desde la semana pasada es la expulsión de Hansi Flick por parte de Gil Manzano. Lara piensa que su falta "influye" en el partido, aunque cree "que los árbitros tienen que ser algo más comedidos, salvo que sea una falta de respeto", defiende al técnico alemán.