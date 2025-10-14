A falta de poco menos de dos semanas, el Real Madrid ha anunciado el disparatado precio de las entradas para El Clásico del próximo domingo 26 de octubre a las 16.15 horas. La más barata supera los 135 euros y está ubicada en el cuarto anfiteatro del Estadio Santiago Bernabéu, mientras que la más cara, situada en tribuna, alcanza los 465 euros.

El coste de una entrada en Grada Alta y en Grada Baja también sobrepasa los 400 euros y ver el partido desde las tribunas ubicadas en cualquiera de los fondos del estadio supone un precio de 325 euros. Por otro lado, las zonas VIP costarán desde los 990 euros, unos precios muy superiores a los de otros encuentros, como por ejemplo el de Champions contra la Juventus, donde la entrada más barata es de 75 euros y las VIP, de 440.

Los precios, eso sí, no son los mismos para todos los aficionados del Real Madrid. Los socios no abonados tendrán un 20% de descuento, por lo que pagarán alrededor de unos 108 euros, y podrán adquirir la entrada a partir del viernes 17 de octubre. Los madridistas premium, por su parte, podrán comprarla el lunes 20, mientras que el resto de aficionados serán los últimos en obtener su billete, pues tendrán que esperar hasta el martes 21, siempre y cuando sigan habiendo localidades a la venta.