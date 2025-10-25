DIRECTO
Sigue en directo la previa del clásico: entrenamientos de FC Barcelona y Real Madrid
Real Madrid y FC Barcelona ultiman los preparativos para el primer enfrentamiento directo de la temporada
Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras por primera vez esta temporada 2025/26 este domingo a las 16.15 horas en el Santiago Bernabéu. Sigue en directo hoy en SPORT la mejor previa del clásico.
El mejor Bellingham "desde hace tiempo"
El Real Madrid, por su parte, entrenará a las 11 horas en Valdebebas. Jude Bellingham, autor del gol de la victoria contra la Juventus en la Champions League, ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club blanco y ha asegurado que está "en mi mejor estado físico desde hace tiempo".
"Me siento muy bien y feliz. Por fin de vuelta en el campo. En los últimos partidos antes del parón y después contra el Getafe y la Juve empecé a sentirme mejor, más cerca de mi nivel. Estoy fuerte y positivo, probablemente, en mi mejor estado físico desde hace tiempo. Estoy listo para aportar y dar lo que haga falta para que el equipo gane y seguir con el impulso que ya habían creado cuando yo no estaba. Ojalá pueda seguir jugando bien, disfrutando y ganando"
Koundé, el centro de atención
Con Ferran Torres al 100%, Frenkie de Jong y Andreas Christensen recuperados y Raphinha descartado, el nombre propio del entrenamiento de este sábado del Barça es Jules Koundé. El zaguero francés arrastra molestias físicas y no ha entrenado con normalidad en los últimos días, pero tal como ha avanzado SPORT, hoy se probará en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la sesión que arrancará a las 10.30 horas.
Fin de semana de clásico
¡Muuuuy buenos días! ¡Feliz sábado! Este domingo, Real Madrid y FC Barcelona se enfrentarán por primera vez en la temporada 2025/26. El Santiago Bernabéu acogerá un partido importante en la lucha por el título de Liga y en SPORT, como siempre, tendréis la mejor previa del encuentro.
