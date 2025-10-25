Sigue en directo la previa del clásico: entrenamientos de FC Barcelona y Real Madrid

El mejor Bellingham "desde hace tiempo"

El Real Madrid, por su parte, entrenará a las 11 horas en Valdebebas. Jude Bellingham, autor del gol de la victoria contra la Juventus en la Champions League, ha concedido una entrevista a los medios oficiales del club blanco y ha asegurado que está "en mi mejor estado físico desde hace tiempo".

"Me siento muy bien y feliz. Por fin de vuelta en el campo. En los últimos partidos antes del parón y después contra el Getafe y la Juve empecé a sentirme mejor, más cerca de mi nivel. Estoy fuerte y positivo, probablemente, en mi mejor estado físico desde hace tiempo. Estoy listo para aportar y dar lo que haga falta para que el equipo gane y seguir con el impulso que ya habían creado cuando yo no estaba. Ojalá pueda seguir jugando bien, disfrutando y ganando"