La convocatoria del FC Barcelona para el Clásico contra el Real Madrid

El FC Barcelona afronta el primer clásico de la temporada con bajas muy importantes. Hansi Flick, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción, no podrá contar con jugadores como Joan Garcia, Raphinha, Dani Olmo o Robert Lewandowski, pero aun así intentará confeccionar un once de garantías para asaltar el Santiago Bernabéu.

El cuadro blaugrana viaja este sábado a la capital española sin futbolistas importantes, pero no todo son contratiempos. Frenkie de Jong, que no se ha ejercitado con normalidad en la última semana por culpa de una indisposición, y Jules Koundé, ausente en las sesiones del jueves y viernes por molestias físicas, sí que están en la lista de Flick.

No te pierdas el Clásico en DAZN

CHRISTENSEN FUERA

Quien no entró en la lista fue Andreas Christensen pese a haber entrenado por la mañana con el grupo. El club apuntó que estaba mejor del proceso vírico, pero que aún no al 100% y la decisión final es que se quede en Barcelona.

A pesar de que ya regresó en la convocatoria ante Olympiacos, Ferran Torres protagoniza la otra buena noticia del fin de semana: el valenciano está al recuperado y con ganas de ser importante. Tiene muchas opciones de ser titular y completar tridente junto con Lamine Yamal y Marcus Rashford. El 'tiburón' está de vuelta.

Dro es un fijo en las convocatorias de Flick / FCB

Por último, los canteranos que completan la lista para el clásico son Kochen, Eder Aller, Jofre Torrents, Xavi Espart, Dro y Toni Fernández. La Masia está más que preparada para entrar en escena en un escenario de máxima exigencia

La convocatoria del FC Barcelona para el clásico contra el Madrid

Szczesny, Kochen, Eder Aller, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé, Eric, Jofre, Xavi Espart, Pedri, Fermín, Casadó, De Jong, Bernal, Dro, Ferran Torres, Lamine Yamal, Rashford, Roony, Toni Fernández.