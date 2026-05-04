El clásico sin Lamine y con la incógnita de Mbappé: ¿cómo les ha ido a Barça y Madrid sin su '10'?

El clásico de este domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou puede ser único. Por primera vez en toda la historia, el partido entre los dos mejores clubes del fútbol español puede acabar con uno de los dos proclamándose campeón de Liga. El FC Barcelona de Hansi Flick solo necesita un empate para cantar el alirón ante el eterno rival y revalidar el título doméstico.

Este será el gran aliciente de un encuentro que, en términos clasificatorios, tendrá poca trascendencia. Y es que, en caso de que el conjunto de Álvaro Arbeloa gane el compromiso en el Estadi, se pondrá a ocho puntos de los culés con tres jornadas para el final de la competición. Solo una hecatombe evitará que el Barça levante su segunda Liga consecutiva.

Es muy posible que tanto el Barça como el Madrid no puedan contar con su principal estrella para el enfrentamiento directo. Sin su '10'. Lamine Yamal está descartado desde el 23 de abril, cuando las pruebas médicas tras la victoria contra el Celta confirmaron que "se perderá lo que resta de la temporada por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda".

El caso de Kylian Mbappé, como prácticamente todo lo que rodea al futbolista francés, está rodeado de interrogantes. El galo sufrió una pequeña lesión muscular hace poco más de una semana, contra el Real Betis, y su viaje a Cerdeña en pleno proceso de recuperación ha levantado ampollas en Madrid. Se espera que esta semana se someta a nuevas pruebas para determinar si podrá jugar o no en el clásico. En cualquier caso, será difícil que sea titular.

Sin 'Laminedependencia'

Lamine ha sido el mejor futbolista del Barça esta campaña. Lo ha jugado prácticamente todo (3.702 minutos), ha marcado 24 goles y ha repartido 18 asistencias. Y eso que entre finales de septiembre y principios de octubre sufrió unos problemas en el pubis que le impidieron disputar cinco partidos. A pesar de su incontestable jerarquía y relevancia, la realidad es que los de Flick supieron sobrevivir sin él con cuatro victorias (ante Newcastle, Valencia, Getafe y Real Oviedo) y una sola derrota, frente al Sevilla.

Desde entonces hasta finales de abril, el '10' únicamente se perdió un compromiso... y por sanción. Fue contra el Slavia Praga y los culés también saldaron el encuentro con un triunfo a domicilio (2-4). Tras el contratiempo contra el Celta de Vigo, el Barça ha asaltado al Getafe y a Osasuna en el Coliseum y el Sadar, respectivamente. Dos triunfos en dos estadios complicadísimos que han establecido un balance general sin Lamine de siete victorias y una sola derrota en ocho partidos.

¿Mbappé es la estrella del Madrid?

Una de las cuestiones que más se ha repetido en la capital española durante los últimos meses es que, tanto con Xabi Alonso primero como con Álvaro Arbeloa después, el Real Madrid ha jugado mejor cuando Kylian Mbappé o Vinicius Jr han jugado solos que cuando lo han hecho juntos. Los registros de los blancos sin el francés (ocho victorias y tres derrotas en 11 compromisos) y sin el brasileño (triunfos ante Valencia y Talavera) lo corroboran, aunque la muestra es menor y, por la dificultad de los rivales, menos representativa.

Aunque el Madrid ha perdido más partidos sin Mbappé que el Barça sin Lamine, si el porcentaje se compara con los números globales de ambos equipos es muy parecido. Las estadísticas demuestran que unos y unos han dado un paso al frente cuando no han podido contar con su '10'. Veremos, en función del estado físico de Kylian, si el clásico es una buena oportunidad para ver cuál de los dos equipos sabe vivir mejor sin su estrella destacada. Aunque en el Santiago Bernabéu hay muchas más dudas alrededor de quién es realmente el líder, pues para muchos aficionados Vinicius merece más esta consideración.