Los castigados por la tangana del clásico con Lunin en cabeza

El portero del Real Madrid ha sido sancionado con un partido por "conducta contraria al buen orden deportivo", pese a que el club blanco alegó que solo quería poner paz entre Vinicius y Ferran Torres

El Barça pierde el Clásico con un final con mucha tensión / SPORT

Jordi Gil

Jordi Gil

La tangana originada en el minuto 99 del clásico entre el Real Madrid y Barcelona ya tiene las resoluciones por parte del Comité de Disciplina. Hasta seis jugadores han sido castigados, cinco de ellos con tarjetas amarillas y Lunin con un partido de suspensión por "una conducta contraria al buen orden deportivo".

El Comité de Disciplina no atendió las alegaciones del Real Madrid en las que exponía que Lunin “sale de su banquillo únicamente para interponerse entre Ferran Torres y Vinicius Jr en un intento evidente de evitar un enfrentamiento y restablecer la calma. Asimismo, se alega que tal intervención, conciliadora, es coherente con su perfil personal y profesional, de hombre calmado y no agresivo. Por todo ello, solicita que se deje sin efecto disciplinario la citada expulsión".

Las imágenes presentadas por el Real Madrid no contradicen la versión del colegiado, por lo que Lunin no podrá sentarse en el banquillo en el partido de este sábado frente al Valencia, a no ser que el club blanco decida recurrir ante Apelación o el TAD y le dieran la razón, algo muy improbable.

Pero Lunin no fue el único damnificado del clásico. Otros cinco jugadores contabilizan tarjetas amarillas por "discutir o encararse con un contrario sin llegar al insulto o la amenaza". Ferran Torres y Balde son los amonestados por parte barcelonista, mientras que Militao, Vinicius y Rodrygo por lado blanco.

El Comité de Disciplina también recoge la suspensión por un partido por parte de Pedri por dos amonestaciones. Las dos faltas del tinerfeño fueron claras y el Barça no presentó alegaciones. Pedri, por tanto, descansará el domingo ante el Elche en Montjuïc.

