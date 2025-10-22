"Cualquier árbitro de Primera está capacitado para pitar el clásico"

El árbitro del Real Madrid - Barça no se conocerá hasta el día antes, a diferencia de temporadas anteriores. Fran Soto, presidente del CTA desde el mes de julio y que tomó esta decisión cuando ocupó el cargo, ha evitado desvelar a los medios de comunicación quién arbitrará el clásico, aunque tiene plena confianza en los colegiados de LaLiga. "El que arbitre, con total seguridad, hará un buen papel. Va a ser un árbitro experimentado. No voy a desvelar quién es, a ver si somos capaces de que no se sepa, pero cualquier árbitro de Primera está capacitado para ese partido", explicó Soto.

Estas declaraciones llegan unos días después de que Joan Laporta asegurara que hay una 'mano blanca' dentro del arbitraje español en favor del Real Madrid. Aun así, el presidente del CTA no ha querido responder a las acusaciones del mandatario del Barça. "No entro a valorar lo que digan los clubes. Nosotros nos tenemos que dedicar a arbitrar, trabajar y acertar en el campo", señaló Soto.

"El nivel está siendo bueno"

Asimismo, el presidente del CTA ha defendido el nivel del arbitraje español desde su llegada a la presidencia. "Está siendo bueno, estoy relativamente satisfecho. Habrá los ajustes propios de temporada. Que los árbitros sean valientes y el VAR intervenga solo en las acciones claras y manifiestas", apuntó el dirigente.

Para esta temporada, Soto ha valorado realizar mejoras, como suprimir la territorialidad de los árbitros. "En la Copa del Rey habrá árbitros pitando a dos equipos de la misma Comunidad Autónoma. En liga, de aquí a final de temporada se romperá la territorialidad. Un Sevilla-Betis lo podría pitar un árbitro andaluz", reveló el presidente del CTA.

Además, Soto también ha pedido implementar el VAR 'low cost', que ya se ha instaurado en la Primera RFEF o en LaLiga F. "El VAR se podría consultar por una solicitud de los entrenadores. Es una opinión que respeto y que podría llegar a compartir", sentenció el dirigente.

