Ancelotti: "Para mí, tener un solo estilo no es lo más indicado"

El entrenador del Madrid ha sido muy sincero en la previa del clásico: según su punto de vista, "los jugadores cambian y lo más importante es que los futbolistas estén cómodos" "La historia del Barça habla claro: ha seguido un estilo que gusta al club y a la afición y que le ha dado éxito", ha reflexionado el técnico italiano

Carlo Ancelotti no cree que el Real Madrid sea favorito en el clásico contra el Barça pese a la delicada situación azulgrana en la Champions League. El entrenador italiano ha recordado que la trayectoria del conjunto culé en la competición doméstica está siendo “espectacular” y que, por consiguiente, su equipo deberá hacer las cosas muy bien si quiere “mostrar una buena imagen de nuestro fútbol e intentar ganar por nuestra afición”. “No será un partido a vida o muerte, pero sí que será especial por el aspecto emocional y la presión”, ha opinado.

El técnico italiano, siempre sincero, ha ofrecido su punto de vista en el debate sobre el modelo futbolístico. Para él, “tener un solo estilo” como el FC Barcelona “no es lo más indicado”. “La historia del Barça habla claro: ha seguido un estilo que gusta al club y a la afición. No digo que no sea correcto, es una idea que les ha dado éxito. La idea de otros equipos es distinta. Yo pienso que tener un solo estilo no es lo mejor. Los jugadores cambian y lo más importante es que los futbolistas estén cómodos”, ha reflexionado en su habitual tono cordial, amable.

En una comparecencia en la que ha insistido en varias ocasiones en que el Barça es un equipo que "ha ganado todos los partidos de Liga menos uno”, que “está en una gran racha en la competición nacional pese a haber tenido algunos problemas en Champions” y que “tiene recursos para hacer una gran temporada”, Ancelotti ha descartado a Thibaut Courtois –que “se encuentra bastante bien, pero ha entrenado muy poco y no está cómodo”– y ha confirmado que Antonio Rüdiger no se perderá la cita ante el eterno rival, pero tendrá que “llevar máscara para que no se le abra la herida” que se hizo contra el Shakhtar Donetsk. “Nos aporta fortaleza en los duelos, mentalidad y personalidad”, ha rematado sobre el zaguero alemán.

Sobre los otros nombres propios del clásico en clave merengue, ‘Carletto’ ha explicado que “he visto mucho mejor esta semana” a Benzema. “Ha mejorado mucho su condición. Estoy convencido de que contra el Barça veremos al Karim”, ha agregado. Eder Militao, por otra parte, “lo está haciendo muy bien esta temporada”. “Está manteniendo un nivel muy alto más continuamente que el año pasado. Tiene cualidades futbolísticas y físicas de un central de gran nivel”, ha matizado sobre el brasileño.

Un último clásico para olvidar

Ancelotti ha dado paso a su faceta más bromista cuando ha sido preguntado por el 0-4 del curso pasado en el Santiago Bernabéu, en el que la estrategia de colocar a Luka Modric de falso nueve no le salió nada bien. “El fútbol lo inventaron hace mucho tiempo. El año pasado intenté inventar algo y me dieron un palo… Ahora apostaré por un equipo con una mentalidad parecida a la que tuvimos en París”, ha dicho entre risas, recordando la final de la Champions.

“No he puesto el vídeo de la derrota en el último clásico a mis jugadores para motivarles. Conocen muy bien al rival. El 0-4 no nos va a afectar. Tenemos la ilusión de jugar bien el clásico, un partido que ve todo el mundo”, ha valorado antes de apreciar que “la temporada es muy larga” y que el duelo ante el Barça llega “demasiado pronto” como para ser decisivo, pero que “nos gustaría ganarlo y disfrutarlo mucho”.