Ancelotti afila su once de gala para el Clásico

No se espera que sorprenda con ninguna novedad táctica, mantendrá a Mendy en el lateral izquierdo y a Kroos dirigiendo el juego Tchouameni y Alaba descansaron en Braga y volverán al once junto a los habituales Carvajal, Rüdiger, Valverde, Bellingham, Vinicius y Rodrygo

Las alineaciones de Ancelotti no sorprenden a casi nadie y menos en los partidos importantes como el clásico de La Liga Barça-Real Madrid de este sábado en Montjuïc. Todo apunta a que pondrá a su once habitual, incluido Mendy en el lateral izquierdo para completar un once que el madridismo recita con los ojos cerrados y entre los que ya no se encuentra Luka Modric, pero sí Kroos, que sigue siendo clave en la dirección del juego. Los otros nueve elegidos serán los habituales sobre los que el italiano construye su equipo de gala.

Además, sería muy raro que el italiano tenga reservada alguna sorpresa táctica. Su estilo está escrito y solo lo altera en caso de bajas imprevistas. Su máxima es que el sistema esté al servicio de los jugadores y no al contrario. Esta temporada lo ha variado imponiendo un rombo en el centro del campo para adelantar la posición de Bellingham cuando atacan, y acercar al inglés a Vinicius y Rodrygo. Además, juega con los laterales altos que basculan dependiendo de por dónde ataquen para apoyar a los centrocampistas, ensanchar el campo y dar profundidad a las bandas.

UN ONCE CONOCIDO

Las bajas por lesión de Courtois y Militao a principio de temporada las ha cubierto con Kepa, fichado de urgencia, y Rudiger. El rendimiento es dispar, mientras el alemán se ha consolidado como uno de los pilares defensivos del equipo, el portero no ha hecho olvidar al belga, del que el madridismo se acuerda en cada partido en los balones aéreos, donde el vasco no ofrece ninguna garantía. Prefiere esperar los remates en la línea de meta antes que salir a despejar o bloquear, y cuando lo hace, utiliza los puños.

Carvajal, que ha hecho uno de los mejores arranques de temporada de su carrera, y Alaba, que descansó en Champions ante el Braga, completan la línea defensiva junto a Mendy. El francés le gana la partida a Fran García, que no acaba de consolidarse en esa banda izquierda. El técnico italiano mete músculo en la defensa descartando la opción de Camavinga, que ocupó esa posición en el último Clásico copero siendo el mejor de los blancos.

En la medular, vuelve Tchouameni al mediocentro tras descansar el pasado martes, con Valverde y Kroos de interiores y Bellingham en la media punta. El inglés llega tocado tras acabar dolorido muscularmente contra el Braga, pero todo apunta a que jugará su primer Clásico. Vinicius y Rodrygo serán los delanteros que completan el once que afila el italiano para medirse al equipo barcelonista.

ALINEACIÓN PROBABLE

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy; Tchouameni, Valverde, Kroos, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.