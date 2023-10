El análisis: Ancelotti no ha repetido once en trece partidos

Tiene una plantilla corta, veinte jugadores de campo, pero la base han sido doce en los trece partidos disputados, con una media de 2,5 cambios por partido El italiano ha utilizado nueve defensas diferentes, seis centros de campo y sólo cuatro delanteras ante el escaso personal de atacantes que tiene

Carlo Ancelotti se ha ganado una reputación de hacer pocos cambios y cargar de partidos a sus principales jugadores y no parece que será diferente en el clásico Barça-Real Madrid de este 28 de octubre. Sin embargo, todavía no ha repetido once en los 13 partidos que han disputado pese a tener una plantilla corta, 23 jugadores y dos están lesionados de larga duración, Courtois y Militao. Esto le deja con escaso margen de maniobrabilidad, 20 jugadores de campo, aunque la norma es que no puede contar con todos a la vez por culpa de las lesiones. El italiano ha hecho una media de 2,5 cambios por partido en muchos casos obligados por las bajas.

Ancelotti ha reducido a 19 el número de jugadores de campo con la baja de Güler, que todavía no ha debutado. Además, ha perdido a otros como Ceballos, baja en 6 de los 13 partidos; Mendy, 5; Vinicius, 4; Alaba, 3; Carvajal, 2 y Joselu, 1. Esto le ha obligado a hacer más rotaciones de las deseadas con oportunidades para jugadores que partían como suplentes como Nacho (5 titularidades), Joselu (6) o Fran García (7). No así con Lucas Vázquez (2) o Brahim (1). Estos son los cinco suplentes claros del equipo a los que recurre obligado por las bajas, pero no para dar aire y consistencias a sus once iniciales.

LOS DOCE PRINCIPALES DE ANCELOTTI

Si a los 19 jugadores de campo disponibles se restan cinco suplentes habituales, más los lesionados Güler y Ceballos, el italiano ha cargado de partidos y responsabilidades a 12 jugadores sobre 10 titulares. El añadido a esa carga es que la mayoría de esos 12 principales son internacionales, por lo que la distribución de minutos es alta en un curso que va a ser largo.

Seis jugadores pasan ya de los mil minutos sumando el Madrid y sus selecciones: Rudiger, Bellingham, Carvajal, Valverde, Tchouameni y Rodrygo. En este bloque se podría haber incluido a Vinicius y Alaba, pero las lesiones les dejan fuera: seis partidos se ha perdido el delantero (2 con Brasil) y cinco el central (2 con Austria). Serían ocho fijos de diez de campo, dos puestos que se repartirían Kroos, Camavinga, Modric y Mendy.

Güler, en la última sesión | RM

A ese grupo de los 12 principales pueden sumarse cuando se recuperen Güler y Ceballos. En total serán 14 jugadores la base que utiliza el italiano en sus combinaciones para elegir sus once titulares de cada partido. Situados por líneas ha alineado nueve defensas diferentes en 13 partidos. La más utilizada: Carvajal, Rudiger, Alaba y Fran García, 4 partidos, 4 victorias, 8 goles a favor y 3 en contra. Seis centros de campo. El más habitual formado por Tchouameni, Kroos, Valverde y Bellingham: 5 partidos, 4 victorias y 1 empate, 12 goles a favor y 5 en contra. Y solo cuatro delanteras. La más utilizada es Rodrygo-Vinicius: 6 partidos, 5 victorias y 1 empate, 12 goles a favor y 5 en contra.