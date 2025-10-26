Alineación Madrid hoy: el once del Madrid para enfrentarse al Barcelona en el clásico

El proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid ha empezado con buenas sensaciones en líneas generales, pero también con una gran mancha. A pesar de que el conjunto merengue, en gran medida gracias al espectacular nivel de Kylian Mbappé, ha ganado prácticamente todos los partidos que ha disputado, no es menos cierto que también ha perdido los dos encuentros importantes que ha afrontado. Y con resultados abultados.

El PSG en el Mundial de Clubes (4-0) y el Atlético de Madrid en el derbi de Liga (5-2) sacaron los colores a los blancos, por lo que Xabi Alonso y los suyos tienen un examen muy importante esta tarde. El Barça llega al Santiago Bernabéu con ganas de reivindicarse tras un inicio de curso dubitativo, por lo que el Real Madrid deberá ofrecer su mejor versión si no quiere que los tres puntos viajen hacia Catalunya.

El entrenador tolosarra, sin embargo, recibió buenas noticias en la previa del clásico: recuperó a todos sus efectivos menos Alaba y Rüdiger. Con muchas opciones a la hora de confeccionar su once inicial y, sobre todo, guardarse balas en la recámara para la segunda mitad, Xabi apuesta con una alineación con cuatro centrocampistas y Fede Valverde en el lateral derecho.

Courtois defenderá la portería local y estará 'escudado' por Militao, Huijsen y Carreras además del uruguayo; Tchouaméni y Camavinga ejercerán de centrocampistas de contención para dar más libertad a Arda Güler y Jude Bellingham; Mbappé y Vinicius serán las principales referencias ofensivas del Madrid.

Además, el cuadro madridista tendrá a jugadores como Mastantuono, Rodrygo, Carvajal, Trent o Ceballos en el banquillo para reforzar al equipo en caso de necesidad. Especialmente desde que se implantaron las cinco sustituciones, la gestión de los cambios puede marcar muchas diferencias.

La alineación del Real Madrid para recibir al FC Barcelona

Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Güler; Mbappé, Vinicius.

