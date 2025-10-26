Alineación Barcelona hoy: el once del Barça para enfrentarse al Madrid en el clásico

Llega la hora de la verdad. Después de un inicio de temporada algo irregular, tanto en el juego como en los resultados, el FC Barcelona afronta el primer gran partido de lo que va de Liga. El equipo de Hansi Flick, sancionado, visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con la voluntad de demostrar, en un escenario de máxima exigencia y a pesar de todas las bajas, que la llegada de Xabi Alonso al banquillo del eterno rival no ha cambiado nada respecto a antaño.

Con muy poco margen de maniobra, insistimos, por culpa de las lesiones, Flick jugaba con las cartas muy marcadas y pocas opciones de dar la sorpresa. Sin Joan Garcia, Ter Stegen, Christensen, Gavi, Dani Olmo, Raphinha ni Lewandowski, pocas dudas quedaban entorno al once del Barça para el primer clásico de la campaña.

Solo bailaban, de hecho, dos posiciones: el lateral derecho y el delantero centro. Y porque Ferran Torres y Jules Koundé llegaban a la cita entre algodones, el primero sin rodaje tras un par de semanas de inactividad y el segundo con molestias que le habían impedido ejercitarse con normalidad en la previa.

Finalmente, sin embargo, tal como ha avanzado SPORT tanto el valenciano como el francés forman parte de una alineación de Flick en la que el otro aspecto destacado, por previsible que fuera, es la ausencia de Ronald Araujo. Eric Garcia será el acompañante de Pau Cubarsí en el eje de una zaga defensiva que completa Alejandro Balde. Con Szczesny en la portería, claro está.

Frenkie de Jong, Pedri y Fermín formarán la medular culé en el Bernabéu y, en ataque, Ferran tendrá a su lado a Lamine Yamal y Marcus Rashford. El genio de Rocafonda se ha encargado él mismo de ponerse toda la presión del mundo en la previa. Quiere ser importante en el estadio merengue y está preparado para ello.

La alineación del Barça contra el Real Madrid

Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford.

