Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

FC BARCELONA

La afición del Barça elige el once del Barça para el clásico contra el Madrid

Los seguidores azulgranas optan por una alineación de garantías a pesar de las bajas que condicionan a Hansi Flick

Ferran Torres celebra el gol al PSG

Ferran Torres celebra el gol al PSG / Valentí Enrich

Mario Roldán

Mario Roldán

Aún quedan unas horas para saber los once futbolistas del Barça que saldrán de inicio en el clásico de este domingo a las 16:15 horas en el Bernabéu. Los aficionados azulgranas, sin embargo, ya han escogido su alineación con sus votos en la web de SPORT.

En la portería, las lesiones de Joan García y Ter Stegen dejan vía libre a Szczesny, que será el encargado de proteger la guarida según los seguidores catalanes con un 95% de los votos. Por delante de él, la pareja de centrales ganadora ha sido Cubarsí y Eric Garcia (44%), que se imponen a Araujo y a Christensen, que este viernes volvió a entrenar tras superar un virus gastrointestinal.

En el lateral derecho, los culés optan por la titularidad de Koundé pese a las molestias que le han impedido entrenar estos dos últimos días y que dejan en duda su presencia en el clásico (53%). Por otro lado, en banda izquierda, los aficionados sitúan a Balde (93%) muy por encima de Gerard Martín.

Pedri y Frenkie de Jong, ya recuperado de la gastroenteritis, son los escogidos por los hinchas del Barça para formar el doble pivote (79%), relegando al banquillo a Marc Casadó, titular en Champions contra Olympiacos. Por delante de ellos, en la mediapunta, los seguidores catalanes no dudado en escoger al inspirado Fermín (92%), en un gran estado de forma tras marcar el primer hat-trick de su carrera con el primer equipo.

En banda derecha, los aficionados han elegido a Lamine Yamal, que regresa al Bernabéu tras su exhibición en el clásico de hace justo un año (96%). En el otro sector, Raphinha y Rashford batallaban por un puesto y, aunque para los seguidores azulgranas el titular debía ser el brasileño, las malas noticias sobre su recuperación han decantado la balanza a favor del inglés (52%).

Noticias relacionadas y más

En la delantera, con la ausencia de Lewandowski, los hinchas del Barça optan por Ferran (54%). Sin embargo, la última decisión corresponde a Hansi Flick, que deberá hacer malabares para conformar una alineación competitiva en su quinto encuentro oficial contra el Real Madrid.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas