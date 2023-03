El 1x1 del Real Madrid ante el Barça en la Copa del Rey

Los pupilos de Ancelotti no supieron cómo superar el plantemiento que propuso Xavi en el Santiago Bernabéu La desesperación de Vinicius fue la imagen de la impotencia del conjunto blanco

El Barça se anotó el primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey con una victoria de mucho mérito ante el Real Madrid (0-1). El conjunto blaugrana completó un encuentro muy serio ante un equipo madridista que no disparó ni una sola vez entre los tres palos.

Los futbolistas de Carlo Ancelotti fueron superados por el Barça y no supieron cómo hacer frente al planteamiento de Xavi Hernández, que volvió a ganarle la partida a su colega italiano. Vinicius fue la viva imagen de la desesperación de un Real Madrid que vuelve a ver cómo el conjunto blaugrana le vuelve a pintar la cara esta temporada.

El equipo madridista no carburó de centro del campo hacia adelante y en defensa vio cómo Militao se anotaba el gol en propia puerta.

Estas son las notas y la calificación que merecieron los futbolistas del Real Madrid en este primer asalto de las semifinales de la Copa del Rey:

5

Thibaut Courtois, portero

Superado

Su parada a Kessie en el gol no valió para nada tras el rebote en Militao. Y no encajó un segundo gol porque Ansu Fati desvió un disparo de Kessie que ya le había descolocado. Su fama de salvador no apareció en esta ocasión.