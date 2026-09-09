Zwift renueva su plataforma con nueva bicicleta, rutas, competiciones y una integración con WHOOP

Zwift, la plataforma global de fitness online, ha anunciado algunos de los principales lanzamientos de su hoja de ruta para la próxima temporada de This Season on Zwift. Las novedades, dirigidas a toda la comunidad global de ciclistas, desde profesionales del WorldTour hasta principiantes, buscan hacer que la plataforma sea más fácil de utilizar, más personalizada y más gratificante.

Zwift mejora su experiencia de ciclismo indoor con el lanzamiento de la Zwift Ride V2, disponible desde ya en las tiendas. La nueva generación de la bicicleta inteligente incorpora mayores posibilidades de ajuste para adaptarse a un rango más amplio de ciclistas. El nuevo cuadro, más compacto, permite adaptarse a ciclistas de entre 146 y 198 centímetros de altura, e incorpora de serie unas bielas ajustables con cinco longitudes diferentes, de 160 a 175 mm.

El nuevo diseño de la tija del sillín amplía también las posibilidades de ajuste longitudinal. Para quienes ya cuentan con una Zwift Ride, las bielas y la tija estarán disponibles por separado como accesorios.

El nuevo diseño de la Zwift Ride / LYMBUS

Este mes de octubre, la aplicación Zwift Companion estrenará un nuevo diseño de pantalla de inicio, dando mayor protagonismo a los logros conseguidos y facilitando el seguimiento del progreso semanal. A partir del 22 de septiembre, la pantalla de inicio del propio juego de Zwift también se renovará, situando la planificación en primer plano e incorporando un nuevo Progress Widget para seguir los objetivos semanales.

Integración con WHOOP

Desde ya, los usuarios de Zwift podrán disfrutar de una nueva integración con WHOOP, la primera conexión con un dispositivo wearable de la plataforma. Esta integración permitirá obtener una visión más completa del entrenamiento, ajustando automáticamente las recomendaciones personales en función de la puntuación de recuperación. Más adelante, los usuarios que conecten su cuenta también podrán visualizar sus sesiones de Zwift directamente en la aplicación de WHOOP.

A finales de octubre, Zwift ampliará Watopia, su destino más popular, con un nuevo tramo inspirado en la costa oeste de California y la isla de Catalina. La ampliación añadirá aproximadamente 18 kilómetros de nuevas carreteras que conectarán Jarvis con la Jungle, incluyendo una alternativa llana para evitar el Epic KOM y dos circuitos de estilo crit pensados para las carreras. Los usuarios podrán explorar la nueva zona a partir del 26 de octubre, coincidiendo con la cuarta etapa del Tour of Watopia, que se celebrará del 5 de octubre al 22 de noviembre.

Watt Lock y nuevas campañas

Durante octubre llegará también Watt Lock, una función que permite fijar una potencia objetivo con un simple clic durante los recorridos libres, accesible desde la Action Bar y compatible con los controladores Zwift Ride, Zwift Click o Zwift Play. Del 23 de noviembre al 27 de diciembre, la plataforma lanzará además Power Play, una nueva campaña que aprovechará los Power Segments existentes y los nuevos que llegarán con la ampliación de Watopia, con recompensas en equipaciones y Drops.

El Drop Shop, la tienda virtual de Zwift, incorporará en octubre una colección temática de Kona con bicicletas y ruedas de triatlón, seguida de la incorporación de Factor Bikes y ruedas Black Inc, una de las novedades más solicitadas por la comunidad. También estará disponible la decoración Zwift x Pinarello.

Por primera vez desde su lanzamiento, Zwift ampliará además su gama de Halo Bikes, la máxima recompensa de la plataforma, con la incorporación de nuevas bicicletas insignia de Cervélo y Canyon, que se sumarán a los modelos ya disponibles de Specialized, Cannondale y Pinarello.

Zwift Racing ofrecerá competiciones permanentes en formatos de contrarreloj (TT), Crit y Epic / ZWIFT

Nuevos formatos de competición

El contenido competitivo también se amplía esta temporada con Zwift Racing, que ofrecerá competiciones permanentes en formatos de contrarreloj, Crit y Epic, con una primera serie impulsada por DURA-ACE que arrancará este mes de septiembre.

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También en septiembre vuelve la Zwift Racing League, la competición por equipos de la plataforma, que este año incorporará sesiones introductorias para facilitar la llegada de nuevos corredores y un nuevo formato, Race of Truth, una carrera por puntos con salida masiva y sin drafting.