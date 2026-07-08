Zwift aprovecha el Tour de Francia para añadir el paso por Montmartre a su mapa de París

Zwift ha puesto en marcha Tour Fever, su campaña especial para acompañar el Tour de Francia 2026. La plataforma, partner oficial de la carrera, ha ampliado su mapa de París con una de las grandes novedades del recorrido de este año: la subida adoquinada hasta la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre, que los ciclistas virtuales ya pueden rodar desde esta semana.

El mapa original de París se creó en 2020 para el Tour de Francia Virtual y reproducía el clásico circuito final de los Campos Elíseos. Con esta actualización, Zwift prácticamente duplica su tamaño para adaptarse al renovado trazado de la prueba, que este año suma el paso por Montmartre como uno de los grandes atractivos del desenlace.

Junto al nuevo segmento de montaña de Montmartre, la plataforma incorpora tres sprints inéditos, Église, Tchou Tchou y Monceau, y un total de diez rutas nuevas: ocho pensadas para ciclismo y dos para carrera a pie. Entre ellas hay propuestas para todos los niveles, desde circuitos cortos como Loop de loop de loop (7,2 km) hasta retos más exigentes como Heart of Montmartre (74,5 km) o Paris Toujours (69,2 km), que combinan varias vueltas por los Campos Elíseos con la ascensión final.

El mapa con el recorrido / ZWIFT

El nuevo mapa servirá de escenario para Tour Fever, el reto que Zwift mantendrá activo entre el 6 de julio y el 16 de agosto. La propuesta se estructura en cinco etapas inspiradas tanto en el Tour de Francia como en el Tour de France Femmes avec Zwift, cada una con un recorrido largo y otro corto disponibles durante una semana, más una semana extra para completar las pruebas pendientes.

Cinco etapas con recompensas exclusivas

El calendario queda así: Loop de loop de loop y Montmartre Mixer en la primera etapa, Casse-Pattes y Road to Sky en la segunda, Crêpe Escape y Three Musketeers en la tercera, Hell of the North y Ven-Top en la cuarta, y La Boucle y Double Espresso para cerrar el reto.

Los participantes que completen siete de las diez rutas sumarán 500 XP, mientras que quienes finalicen el desafío completo desbloquearán el Tour Fever Bucket Hat. Superar las cinco etapas da acceso, además, al Tour Fever Kit y al Watch the Femmes Kit, y completar cualquiera de los recorridos largos de la cuarta etapa permite conseguir el maillot femenino de L'Étape du Tour de France Femmes.

Coincidiendo con el lanzamiento de Tour Fever, la Drop Shop de Zwift estrena la mayor actualización de su historia en cuanto a material se refiere. Entre las nuevas bicicletas destacan la Cervélo S5, la Cannondale SuperSix Evo, la Giant Propel ADSL 0 y la Wilier Filante SLR ID2, a las que se suman ruedas como las Reserve 57/64, Reserve 34/37, Cadex Max 50 y Miche.

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Con todas estas novedades, Zwift busca acercar a su comunidad la emoción de la ronda francesa y ofrecer nuevas motivaciones para entrenar durante el verano, aprovechando el tirón mediático del Tour para atraer tanto a usuarios habituales como a ciclistas que aún no se han animado a probar la plataforma.