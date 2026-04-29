Zwift adquiere ROUVY y da un nuevo impulso a su misión de fomentar una vida más activa entre más personas

Zwift, la plataforma global de fitness online, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición estratégica de ROUVY, la aplicación de ciclismo basada en rutas reales que ayuda a los usuarios a alcanzar sus objetivos. La operación tiene como objetivo acelerar el crecimiento del ciclismo indoor a través de la cooperación estratégica entre ambas compañías, manteniendo al mismo tiempo sus operaciones independientes.

"Este es un momento clave tanto para Zwift como para ROUVY", afirma Eric Min, cofundador y consejero delegado de Zwift. "Sentimos un enorme respeto por lo que ROUVY ha logrado, desarrollando un producto fantástico y haciendo crecer su comunidad global al demostrar que existe un mercado sólido para las experiencias con vídeo real. La propuesta diferenciada de ROUVY demuestra que juntos podemos ser más fuertes, y me entusiasma ver cómo este acuerdo acelerará nuestra misión de lograr que más personas sean más activas, con mayor frecuencia".

“Es un momento emocionante para nuestro sector y para los ciclistas de todo el mundo. Durante el último año, hemos visto cómo el mercado del ciclismo indoor ha crecido al ritmo más rápido desde la COVID”, añade Eric Min. “Estamos observando una ampliación de nuestra audiencia, con más personas que se acercan por primera vez al ciclismo a través del entrenamiento en interiores, en busca de una actividad que apoye un estilo de vida activo y una visión de salud a largo plazo. Este crecimiento ha estado impulsado por la mayor accesibilidad y simplicidad de los rodillos inteligentes ‘Zwift Ready’, que ofrecen compatibilidad con prácticamente cualquier bicicleta”.

Los rodillos de Zwift / LYMBUS

Zwift ha confirmado asimismo que los rodillos inteligentes Zwift Ready y los cuadros inteligentes Zwift Ride serán compatibles con ROUVY, lo que permitirá desbloquear nuevas experiencias dentro de la aplicación y facilitar la incorporación de nuevos usuarios. Se prevén más actualizaciones en los próximos meses.

Tanto Zwift como ROUVY continuarán operando de manera independiente, con hojas de ruta y paquetes de suscripción diferenciados.

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“Estoy muy orgulloso de ROUVY y de nuestra comunidad”, señala Petr Samek, CEO y fundador de ROUVY. “Esta operación supone una validación importante de lo que hemos construido junto a nuestro equipo y nuestra comunidad, conectando el entrenamiento en interiores y exteriores a través de rutas reales. ROUVY seguirá siendo la plataforma que conocéis y apreciáis, con el mismo equipo y el mismo enfoque en ayudar a los ciclistas a alcanzar sus objetivos. Para nuestra comunidad, esto significa que seguiremos desarrollando la experiencia que ya conocéis, apoyando vuestro entrenamiento durante todo el año. Ahora, con el respaldo de Zwift y su ecosistema de hardware, tenemos la oportunidad de crear aún más experiencias en el ámbito del ciclismo indoor basado en rutas reales”.