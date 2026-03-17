El Uno-X Mobility: el Athletic Club del ciclismo que está de moda

El deporte noruego está de moda. En los últimos meses, hay un equipo de fútbol en concreto, el F. K. Bodø/Glimt, que está copando las páginas de los medios deportivos por su irrupción en la Champions League. ‘A lo bajini’ se clasificó para el ‘play-in’, donde eliminó al Inter de Milán -el campeón italiano-, y ahora está cerca de superar al Sporting de Portugal y clasificarse para los cuartos de final. Pero no es la única sensación en el norte de Europa. El equipo ciclista Uno-X Mobility está viviendo su temporada de debut en el WorldTour y está aprovechando parar prolongar los buenos resultados de la temporada pasada.

La ‘gasolina’ de Uno-X

Un equipo que tiene su origen en el año 2010, bajo la denominación de ‘Team Ringers – Kraft’, el cual estuvo nueve años en Continental, y luego seis como UCI ProTeam antes de dar el salto definitivo. No obstante, es necesario tener un fuerte apoyo económico para ello.

Esta formación tiene una filosofía muy particular, pero con un importante respaldo económico. En este caso, Uno-X es una importante cadena de estaciones de servicio sin personal presente en toda Noruega y Dinamarca. Su propietario es el conglomerado empresarial noruego Reitan Retail, cuyo CEO y dueño es el destacado empresario noruego Ole Robert Reitan.

Juventud y veteranía escandinava

El ‘roster’ del Uno-X Mobility únicamente está compuesto por ciclistas noruegos y daneses. En concreto, 21 de los 30 hombres en nómina son noruegos. Además, es algo que se mantiene en su staff, donde solo dos de sus miembros no son escandinavos. De ahí que uno esté abocado a hacer la comparación con la manera de hacer del Athletic Club de Bilbao.

Plantilla 2026 Uno-X Mobility: Jonas Abrahamsen (noruego) Carl-Frederik Bévort (danés) Erlend Blikra (noruego) William Blume Levy (danés) Sven Erik Bystrom (noruego) Anthon Charmig (danés) Magnus Cort (danés) Simon Dalby (danés) Frederik Dversnes Lavik (noruego) Stian Fredheim (noruego) Markus Hoelgaard (noruego) Adne Holter (noruego) Jonas Hem Hvideberg (noruego) Storm Ingebrigtsen (noruego) Anders Halland Johannessen (noruego) Tobias Halland Johannessen (noruego) Alexander Kamp (danés) Andreas Kron (danés) Johannes Kulset (noruego) Andreas Leknessund (noruego) Sakarias Koller Loland (noruego) Henrik Pedersen (danés) Erik Nordsaeter Resell (noruego) Anders Skaarseth (noruego) Tobias Svarre (danés) Rasmus Tiller (noruego) Martin Tjotta (noruego) Torstein Traeen (noruego) Martin Urianstad Bugge (noruego) Soren Waerenskjold (noruego)

El ‘general manager’ del equipo es la leyenda ciclista Thor Hushovd. Gran sprinter con una exitosa trayectoria entre 1999 y 2014, en los que logró un total de 67 victorias y fue campeón del mundo en ruta en 2010. En las Grandes Vueltas, consiguió 14 victorias repartidas entre Tour de Francia (10 victorias y el maillot de los puntos en 2005 y 2009) Vuelta a España (3 victorias y maillot de los puntos en 2006) y Giro de Italia (1 etapa). El 3 veces campeón de Noruega en ruta y en contrarreloj también se manejaba bien en clásicas y monumentos como Omloop (3º en 2008 y 1º en 2009), Milán – San Remo (3º en 2005 y 2009), Gante – Wevelgem (1º en 2006) o París – Roubaix (3º en 2009 y 2º en 2010).

Gracias a la obtención de la licencia WorldTour, han podido incorporar a corredores de mayor renombre como Sven Erik Bystrom (Groupama – FDJ) o Anthon Charmig (XDS Astana Team), pero especialmente, a Torstein Traeen (Bahrain - Victorious). Este último, 9º en la CG de la Vuelta a España 2025 y líder durante 4 días, vuelve a casa tras dos años en la estructura árabe para formar pareja de líderes para las clasificaciones generales de las Grandes Vueltas con Tobias Halland Johannessen.

Johannessen es la principal referencia del bloque, 6º clasificado del Tour de Francia el año pasado y 4º clasificado en la Tirreno – Adriatico finalizada el pasado domingo. Un equipo que siempre tiene mucha presencia en carrera y que suele sacar buenos puntos en todas sus participaciones gracias a la calidad y el olfato de hombres como Andreas Leknessund, Andreas Kron, Jonas Abrahamsen o Erlend Blikra, quien logró la única victoria de lo que va de año en la 4ª etapa del Tour de Oman.

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Pese a solo tener una victoria, el Uno-X Mobility ha empezado bien el trienio 2026-2028 y actualmente ocupa la 9ª posición de la clasificación con 2097 puntos UCI.