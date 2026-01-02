Wout van Aert empieza el año de la peor manera posible

Wout van Aert se vio obligado a abandonar el Exact Cross de Mol tras sufrir una caída en el tramo final de la carrera, cuando estaba protagonizando un intenso duelo con Mathieu van der Poel. El belga resbaló en un circuito helado y muy exigente, marcado por la nieve, y no pudo continuar en competición.

Desde el inicio, y pese a las duras condiciones meteorológicas, Van Aert se situó en cabeza del pelotón. Tomó el mando en la primera vuelta y marcó un ritmo muy elevado que provocó una rápida selección. En la tercera vuelta logró abrir hueco junto a Van der Poel, aunque un complicado sector de arena obligó al corredor de 31 años a ceder terreno ante su gran rival.

Lejos de rendirse, Van Aert volvió a la carga en las siguientes vueltas, remontando bajo una intensa nevada hasta alcanzar de nuevo a Van der Poel. El esperado duelo entre ambos volvió a tomar forma y puso de manifiesto, una vez más, el gran estado de forma del belga. Sin embargo, el terreno resbaladizo acabó jugándole una mala pasada y una caída le obligó a decir adiós a la prueba.

“Wout tiene dolor en el tobillo”, explicó el director deportivo Jan Boven al término de la carrera. “Realizaremos más pruebas antes de sacar conclusiones. Es una pena que haya terminado así, porque Wout estaba muy fuerte y estaba siendo un gran duelo”.

Adiós a la temporada de ciclocross

Sin embargo, la caída obliga al belga a pasar por el quirófano y a dar por terminada su temporada de ciclocross, según confirmó su equipo.

El corredor belga sufre un esguince de tobillo y una pequeña fractura como consecuencia de la caída sufrida en la prueba de Mol, y será operado este sábado, según ha confirmado su entorno.

Tras la intervención quirúrgica, Van Aert centrará todos sus esfuerzos en el proceso de recuperación, lo que pone fin de forma prematura a su campaña invernal sobre el barro. El belga arrastraba buenas sensaciones en las últimas semanas y estaba siendo uno de los grandes protagonistas del calendario, pero la lesión le obliga a parar.

“Por supuesto estoy muy decepcionado de tener que terminar así mi temporada de ciclocross”, reconoció el propio Van Aert.

“Cada vez me sentía mejor, también hoy en Mol. Tenía muchas ganas de correr en Zonhoven y en el Campeonato de Bélgica, pero ahora mi prioridad será recuperarme y, más adelante, preparar la temporada de carretera”.

La operación marcará el inicio de un periodo de rehabilitación clave para el belga, que ya piensa en llegar en condiciones óptimas a los grandes objetivos del curso en carretera tras un nuevo contratiempo en un invierno marcado por la dureza del ciclocross.