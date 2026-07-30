Wout van Aert calienta motores para la Vuelta

Las últimas temporadas de Wout van Aert han estado marcadas por luces y sombras en según qué fase del año. Las lesiones le han lastrado mucho en los últimos tiempos y las dudas sobre su rendimiento le han envuelto hasta el punto de cuestionar si el belga volvería a ganar carreras. Este 2026 ha callado muchas bocas y en el Tour de Dinamarca sigue demostrando que hay Wout para rato.

El palmarés de Wout van Aert es la envidia de muchos ciclistas: 10 etapas del Tour de Francia, París-Roubaix, Milán-San Remo, Amstel Gold Race, Strade Bianche, Omloop, entre otras. Un sprinter, rodador y clasicómano de primerísima línea. De los mejores de la historia. Incluso con este tipo de hombres puede haber dudas, subidas y bajadas en su carrera, que la gente deje de confiar en él.

Dudas y certezas

No hay mejor ejemplo de la poca fortuna que ha tenido el corredor del Visma en los últimos años que su final de temporada en 2024. El belga no fue capaz de ganar una etapa en el Tour de Francia, llevándose dos 2º y un 3º. A continuación, se fue a la Vuelta a España, donde logró tres triunfos parciales, era líder de la clasificación de la regularidad y estaba completando una gran actuación hasta que una durísima caída en la etapa 16 le dejó fuera de la partida.

Otro episodio decepcionante para van Aert fue en A través de Flandes, en 2025, cuando Neilson Powless ganó en el sprint al belga y a dos compañeros suyos, Tiesj Benoot y Matteo Jorgenson. Por otra parte, un momento estelar esa misma temporada fue en la última etapa del Tour de Francia, en el estreno del nuevo recorrido con paso por Montmartre, donde dejó a Tadej Pogacar en la subida y ganó en solitario en los Campos Elíseos de París. Luces y sombras.

Un 2026, de menos a más

Wout van Aert empezó el año con ciertas dudas, lejos de los puestos delanteros (terminó 10º en la Strade Bianche) y con más problemas para ganar. En Milán-San Remo empezó a recuperar sus mejores piernas, terminando 3º por detrás de Pogacar y Pidcock, 2º en A través de Flandes, únicamente superado por Filippo Ganna, y 4º en Tour de Flandes.

Una semana después de quedarse a un paso del podio en el monumento más prestigioso, empezó su paseo triunfal con una de las victorias más importantes de su carrera. En la París-Roubaix logró una apoteósica victoria, superando todas las adversidades, y terminó superando a Tadej Pogacar en el sprint final.

Van Aert vence a Pogacar en el esprint por la París-Roubaix. / ASO

A continuación, fue a la concentración de altura para el Tour y en el retorno a la competición ganó dos etapas en el Tour Aveurgne - Rhone - Alpes, pero no lo terminó. Preparándose para la carrera francesa, sufrió una caída que le causó una herida que empeoró y que acabó en una infección en el codo que le dejó fuera de la 'Grande Boucle'.

Próximo objetivo: la Vuelta a España

Desde este miércoles, Wout van Aert ha vuelto a la competición en el Tour de Dinamarca, liderando el Visma - Lease a Bike y la carrera, con 14 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado. El velocista de Herentals ha ganado las dos etapas disputadas con finales ajustadísimos que se han decidido por milímetros.

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Wout van Aert, disputando el sprint de la segunda etapa del Tour de Dinamarca / Henning Bagger

Sin rivales de mucha entidad, el experimentado corredor está demostrando que se encuentra en buena condición física y que está listo para afrontar la única gran vuelta de su calendario: la Vuelta a España. Con tres etapas en su haber, liderará -junto al veterano Steven Kruiswijk- un Visma que apuesta por un bloque joven con el sprinter Matthew Brennan y el escalador Jorgen Nordhagen como principales bazas.