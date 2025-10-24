Wiggins: "Un día acabé esnifando cocaína sobre el oro olímpico"

Bradley Wiggins relata en su nueva autobiografía 'The Chain', su vida entre la gloria y el infierno. La leyenda del ciclismo británico, que ostenta el récord de más medallas olímpicas para su país, habla sin filtros de los momentos más duros que atravesó antes y después del éxito.

Para entender el presente hay que remontarse al pasado. En sus primeros años como ciclista, cuando aún era un niño, su entrenador en Londres, Stan Knight, le dejó las primeras cicatrices. Knight abusó sexualmente de él y de otros menores a su cargo. "Fue el primer adulto que me hizo sentir que valía algo, aunque también fue quien me robó la inocencia. La confianza que me dio fue también lo que me llevó a lo más alto. Es difícil de aceptar, pero sin él quizá nunca habría llegado tan lejos".

Otro de los episodios más crueles de su vida fue la muerte de su padre, Gary Wiggins, quién abandonó a la familia cuando Bradley tenía solo dos años. Gary tenía serios problemas con el alcohol, las drogas y la violencia. Padre e hijo nunca mantuvieron una relación cercana. Años más tarde, Gary murió en Australia, su país natal, en circunstancias que nunca fueron aclaradas del todo. "Fue un asesinato, no tengo dudas". Pese a todo, la pasión ciclista de Bradley estuvo marcada por él: "Y, aunque suene terrible, sentí alivio. Fue como liberarme. Aun así, sigue siendo mi héroe. Estoy hecho de él, para bien o para mal".

Wiggins durante una carrera / Javier Lizón / EFE

Wiggins también aborda el caso del "Jiffy Bag", la polémica del Tour de 2011, cuando Team Sky recibió un misterioso paquete que, supuestamente, contenía triamcinolona, un corticosteroide prohibido por dopaje. Nunca se supo que había realmente dentro, pero el escándalo salpicó su reputación. "Fue una bala usada para acabar conmigo", sentencia.

El icono del ciclismo revela con crudeza la crisis que sufrió tras colgar la bicicleta. Pese a los triunfos, cayó en una profunda depresión y entró en una espiral autodestructiva, que lo llevó a las drogas y lo dejó al borde de la muerte. "Llegué a odiar mis medallas. Un día acabé esnifando cocaína sobre el oro olímpico que tanto me había costado conseguir". Se sintió solo, sin apoyo de su entorno más cercano. En 2023 se declaró en bancarrota tras descubrir que sus asesores lo habían estafado, perdiendo gran parte de su fortuna deportiva.

Hoy, la tormenta ha pasado. Wiggins asegura estar estable y en paz consigo mismo: "Todo se ha resuelto. Estoy en un buen lugar. Los responsables de mis caídas están pagando su precio, y yo, por fin, estoy en pie". El campeón del Tour en 2012 ha conseguido rehacerse, reescribir su historia y seguir adelante, aunque las cicatrices del pasado siempre formarán parte de él.