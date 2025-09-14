CICLISMO
La Vuelta, neutralizada a su llegada a Madrid
Mucha tensión en la última etapa
La etapa acaba de ser nautrralizada. La competición ha pasado a un segundo plano en la última etapa de La Vuelta a España 2025. Los manifestantes propalestinos se han hecho con el recorrido previsto por la organización. Miles de personas han ocupado las calles y la resolución de la carrera por el circuito final ahora mismo es todo una incógnita, mientras que la Policía ha tenido que intervenir y cargar contra los manifestantes. El recorrido ya ha tenido que modificarse a su paso por Alcobendas.
El pelotón ahora mismo está en el Parque Atenas haciendo tiempo, mientras la organización, UCI y cuerpos de seguridad están reunidos. Las protestas continúan en las calles de la capital española. 'SER' avanza que se cancela la última etapa. Los ciclistas serán escoltados hasta llegar a los autobuses de los equipos.
