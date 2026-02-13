Vuelta a Murcia 2026: recorrido, etapas, horarios y dónde ver por TV y en directo

La Vuelta a la Región de Murcia abre el telón este viernes 13 de febrero con la disputa de su 46ª edición. Por primera vez desde 2020, la carrera abandona el formato de clásica para presentar un recorrido de 357,2 kilómetros repartidos a lo largo de dos etapas.

El pistoletazo de salida tendrá lugar en Cartagena, que dará paso a una etapa relativamente tranquila con los dos únicos asteriscos del fuerte viento y la ascensión final a la Virgen del Castillo (3ª categoría). Todo apunta a resolverse el sábado con la etapa reina, con el Alto de Collado Bermejo (categoría especial) llamado a ser el juez de la carrera.

Tom Pidcock, podio en la última Vuelta a España, figura como gran favorito entre un elenco de participantes que cuenta con seis equipos del World Tour. A nivel nacional, García Pierna y Pello Bilbao destacan como principales candidatos a pelear por la victoria.

Las etapas de la Vuelta a Murcia 2026

Etapa 1: Gartagena - Gobik Yecla (178,5 kms)

El perfil de la etapa 1 de la Vuelta a Murcia 2026 / Vuelta a Murcia

Etapa 2: Murcia - Santomera (178,7 kms)

El perfil de la etapa 2 de la Vuelta a Murcia 2026 / Vuelta a Murcia

Los horarios de las etapas de la Vuelta a Murcia 2026

Etapa 1

Horario de salida: 11:45 horas (CET)

Horario de llegada aproximado: 15:48 horas (CET)

Etapa 2

Horario de salida: 11:15 horas (CET)

Horario de llegada aproximado: 15:18 horas (CET)

¿Dónde ver la Vuelta a Murcia 2026 gratis por TV y en directo?

En España, la Vuelta a la Región de Murcia se podrá ver en abierto por TV a través de Teledeporte, cuya retransmisión abarcará las últimas horas de las dos jornadas de competición. A nivel autonómico, La7 también se encargará de emitir la carrer.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Eurosport, habitual en todo tipo de coberturas ciclistas y que también emitirá las dos etapas de la Vuelta Ciclista a Murcia.