¿Qué hacemos en la Vuelta si no ganamos?

¿Si ganan 7 de 14 etapas qué hacemos nosotros en la Vuelta? Pues que se lo pregunten al Caja Rural, un equipo al que le cuesta tanto que lo inviten a carreras de primer nivel como aparecer en los papeles. En una ronda española, de escaso protagonismo de corredores locales en la clasificación general, allí están ellos para reivindicarse y para ser los mejores entre los lugareños que no están teniendo el mejor año, ni en la Vuelta, ni en el Tour, ni en el Giro.

Muchos que no fueran corredores del UAE, con siete victorias, tres de ellas con corredores españoles, dos de Juan Ayuso y una de Marc Soler, se podrían ver desmotivados. Pillas una fuga y la gana un ciclista del Emirates. Llega una etapa con los corredores de la general disputando la victoria, o se la lleva Vingegaard, o también los ciclistas del UAE y, por si hubiese la posibilidad de contentarse en un esprint que al igual no vuelve a aparecer hasta Madrid, entonces es cuando surge Philipsen y cierra otra puerta a los nacidos en el lugar de origen de la carrera.

Otra historia

Pero para el Caja Rural es otra historia. No se reivindican al nivel del Kern Pharma, tal como hizo el año pasado con tres triunfos de etapa, pero al menos están allí, dejándose ver, yendo hasta el final en el mismo pelotón de las figuras, y presentando en la sociedad de la Vuelta a un chaval catalán, de Ullastrell, y a otro alicantino, de Altea. El primero se llama Abel Balderstone y el segundo Jaume Guardeño. Si se tiene en cuenta que el tercer español es Marc Soler, todo queda en un ambiente mediterráneo, aunque, eso sí, alejados del ‘top ten’ de la Vuelta y con la necesidad de rescatar de los archivos una ronda con los españoles tan distantes de los puestos de honor. Balderstone es el 14º, Guardeño, el 15 y Soler, el 19.

Conviene recordar que los dos mejores en el aula española, Enric Mas y Carlos Rodríguez, no pudieron acudir al estar convalecientes de las caídas en el Tour, mientras que Juan Ayuso sigue defendiendo que lo avisaron muy tarde y que no pudo preparar a conciencia una Vuelta en la que ya ha ganado dos etapas.

A sonreír

Así las cosas, el Caja Rural no puede hacer otra cosa que sonreír, como si el Oviedo o el Elche -este último con un entrenador, Eder Sarabia, que se desvive por el ciclismo-, recién ascendidos, liderasen en este momento la clasificación de la Liga.

Ellos han venido a dejarse ver, a ganar una etapa que no consiguen desde 2012 cuando Antonio Piedra logró la gesta de triunfar en los Lagos de Covadonga. Llevan, por lo tanto, 13 años enfrascados en conseguirlo de nuevo. La verdad, lo tienen muy difícil, pero nunca imposible. Qué sigan el ejemplo de Soler, que se escapa cada día y si no ya mucho han hecho con tener en sus filas a los dos mejores españoles de la general en una Vuelta donde el equipo de Israel ha quitado el nombre del país del uniforme oficial de competición. Tanta protesta les ha hecho recapacitar un poquito.