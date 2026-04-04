La Vuelta Femenina se lanza a por L’Angliru: “Hay que hacerla grande con nombres de la masculina también”

Recién entrados al mes de abril, queda exactamente un mes para que dé inicio la 11ª edición de La Vuelta Femenina by Carrefour.es. Es la primera Gran Vuelta del calendario femenino y una carrera especialmente dura cuyo recorrido de este año no permitirá ni un ápice de relajación durante los 7 días de competición. Al igual que en la prueba masculina, el director deportivo de La Vuelta, Fernando Escartín (Biescas, Huesca; 1968), es el encargado de dibujar el recorrido y comparte en SPORT sus claves y el estado de salud de la carrera femenina.

Escartín conoce bien el ciclismo femenino y lo vive desde dentro. Considera que La Vuelta Femenina cada vez está mejor valorada. “Hay potencial institucional y deportivo para que la Vuelta Femenina vaya creciendo. Lo que más noto son las ciclistas. Este tipo de vuelta que hacemos con tantos días, ya llevamos 3-4 años, y desde el año pasado a los anteriores la evolución ha sido muy grande”, dice la mano derecha del director general de La Vuelta, Javier Guillén, que ve cómo el nivel del ciclismo femenino también está subiendo: “Las chicas simplemente cuando hace viento, cómo ruedan en abanicos y cómo van en carrera, es muy similar al masculino. No van tan rápido, lógicamente, pero ha evolucionado mucho. Hace 4-5 años había 10-15 corredoras que iban muy rápido, ahora en ese grupo ya van entre 30 y 40”.

Un recorrido duro y trampa

La Vuelta Femenina se desarrollará entre el 3 de mayo y el 9 de mayo por el noroeste español. Así lo cuenta el propio Fernando Escartín. “Hemos pensado hacer una Vuelta que es dura también, porque las cuatro primeras etapas en Galicia es un territorio muy duro, que prácticamente no hay un metro llano. Las favoritas yo creo que no van a haber grandes diferencias. Después hemos pensado una quinta etapa por León, que es una zona de viento, y después la sexta y la séptima, en Les Praeres y en L’Angliru muy duras, donde prácticamente se va a jugar la carrera y un juez puede ser la Cueña les Cabres (rampa más dura) en L’Angliru”, analiza Escartín.

La carrera principalmente está dividida entre el recorrido inicial por las sinuosas carreteras gallegas y la siempre desafiante montaña asturiana. Las primeras 4 etapas en Galicia dan mucho respeto al pelotón y el clima puede jugar un papel importante: “En argot ciclista se llama ‘territorio yuyu’, porque no hay prácticamente nada de llano. En el mes de mayo, además, a ver la climatología que hace, porque si llueve también, hace que la carrera sea mucho más dura. Al final, haces 110-115 kilómetros, pero te vas a 2000 metros de desnivel acumulado, porque son duras”.

El reto de L’Angliru

La última etapa con final en L’Angliru es un paso más en el crecimiento de La Vuelta Femenina y, por ende, del ciclismo femenino. La carrera ya ha pasado en años anteriores por puertos muy reconocidos, pero ninguno al nivel de este. “Ya lo teníamos en la cabeza desde hace tiempo. Ya terminamos en Lagos, terminamos en Coto Bello. Lógicamente L’Angliru es más duro, pero hemos visto como en el Giro han subido el Zoncolan, que es tan duro como L’Angliru”.

En este sentido, apuesta por haber más puertos como este que contribuyan positivamente a la carrera. “La Vuelta Femenina hay que hacerla grande con nombres también de la masculina y con puertos míticos que tenemos aquí en España”, dice Escartín, aragonés de Biescas que desea ver a las mejores ciclistas compitiendo en su casa: “Lógicamente me gustaría que vinieran a mi tierra, a los Pirineos, donde yo he entrenado tantes veces”.