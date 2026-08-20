La Vuelta a España levanta el telón en casa de Pogacar

Todo gran evento deportivo debe tener sus prolegómenos o un acto previo que sirva de apertura para un hecho tan esperado. En el ciclismo, la presentación de equipos 48 horas antes del inicio de la competición da el pistoletazo de salida a una Gran Vuelta que acaparará la atención de todo un país durante las próximas tres semanas.

Lejos de las fronteras españolas, desde el Principado de Mónaco, país de residencia de Tadej Pogacar, La Vuelta a España arrancó entre gran expectación con una afición volcada por ver a algunos de los mejores ciclistas del mundo. Todos y cada uno de los equipos y ciclistas participantes fueron subiendo a un escenario 360 situado en la plaza del Casino de Montecarlo donde se dieron a conocer y también lanzaron algún tipo de material de merchandising como gorras o bidones.

Una hora 'non stop'

Dirigida por el matrimonio del ciclismo español en la televisión, el periodista Carlos de Andrés y el exciclista Pedro 'Perico' Delgado, junto al presentador francés Marc Chavet y dinamizado por la 'DJ' Neus González, el evento se prolongó durante una hora en la que la acción no dio tregua. Entre equipos, declaraciones, vídeos y actuaciones, el espectador no tuvo tiempo de aburrirse.

En ausencia del director general de La Vuelta, Javier Guillén, por el fallecimiento de su padre, el director técnico, Fernando Escartín, tomó la palabra para dar algunas pinceladas de lo que puede esperar el aficionado durante las próximas semanas y 'celebró' la presencia de Pogacar. "Lo volvemos a tener aquí, como favorito seguramente, pero vamos a ver una gran carrera", declaró.

Escartín, entre 'Perico' Delgado y Carlos de Andrés / Javier Lizon

A continuación, los equipos fueron subiendo uno a uno al gran escenario. Entre debutantes, como Jarno Widar o Pau Martí y veteranos, como Alexey Lutsenko o Lorenzo Fortunato, apareció el primer 'pez gordo': Richard Carapaz. El ecuatoriano, que afronta su séptima Vuelta para pelear "por la clasificación general", se llevó la primera gran ovación de la tarde.

De Landa y Pello a van Aert y Pogacar

Los presentadores del acto iban repartiendo juego a medida que la presentación avanzaba y las caras cada vez eran más reconocibles para el público general. Mikel Landa y Pello Bilbao, dos ilustres de nuestro ciclismo, que además en el caso de Pello disputa su última Vuelta a España, se movieron como pez en el agua entre los 'aprietos' de Carlos de Andrés y 'Perico' Delgado.

El corredor del Soudal, en una de sus últimas carreras con el equipo antes de volver al Euskaltel, despertó la ilusión del 'Landismo'. "A por las fugas y a buscar una etapa. Hay que hacer sufrir a alguno todavía", pronunció.

Dos habituales de La Vuelta como Primoz Roglic y Enric Mas tampoco pudieron faltar. El tetracampeón de la carrera inundó el escenario de felicidad con su carismática sonrisa, mientras que el balear lideró el Movistar Team, "nuestro equipo de referencia", con la idea clara de ir "día a día".

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'La crème de la crème' cerró la presentación de equipos. En el Visma no está Jonas Vingegaard, pero sí el vencedor en 2024, Sepp Kuss, y un Wout van Aert que llega dispuesto a volar de nuevo precedieron a la estrella del acto. Tadej Pogacar, como gran anfitrión, apoyado por Alberto II de Mónaco, tuvo una entrada triunfal junto a sus compañeros y puso el punto final con una frase premonitoria: "Intentaremos conseguir el maillot rojo".