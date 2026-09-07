¿Por qué no hay Vuelta a España hoy, lunes 7 de septiembre, y cuándo empieza la próxima etapa?

La llegada del pelotón a Córdoba puso el broche a la segunda semana de competición en la Vuelta a España. Después de unas jornadas de lo más animadas en la carrera por el codiciado maillot rojo y el resto de clasificaciones, el pelotón se prepara para afrontar la fase más decisiva de la carrera, en el que todas las batallas abiertas terminarán inclinándose a favor de uno de los contendientes.

Disputadas ya las 15 primeras etapas, dos de las cuatro clasificaciones parecen vistas para sentencia. Wout Van Aert es el líder destacado a los puntos y Santiago Buitrago cuenta con una buena ventaja en la motaña, siendo Oscar Onley quién más tendrá que sudar para defender el maillot de mejor joven ante el reciente empuje de Jakob Omrzel. También está muy abierta la lucha por la general, con Enric Mas ante la oportunidad de su vida defendiéndose de los ataques de Roglic, Gall y Carapaz.

Todas estas batallas tendrán continuidad con el pistoletazo de salida de la etapa 16, una jornada sinuosa en la que los velocistas tendrán una de las últimas oportunidades de brillar y el Team Visma promete volver a ser protagonista. Sin embargo, estas tendrán que esperar, ya que este lunes 7 de septiembre el pelotón se toma un tan merecido como necesario descanso.

El perfil de la etapa 16 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿Por qué no hay etapa de la Vuelta a España 2026 hoy?

La Vuelta a España 2026, igual que las 81 ediciones anteriores, está dividido en 21 etapas. Estas llevan al pelotón a través de diveros rincones del territorio español-y este año parte de Mónaco, Francia y Andorra- que, en mayor o menos medida, suponen un desgaste para los corredores, por lo que la competición reserva una serie de jornadas de descanso.

La primera 'pausa' de La Vuelta llegó el pasado lunes 31 de agosto con el objetivo de que el pelotón pueda recuperar fuerzas tras 9 jornadas tan exigentes como accidentadas, mientras que el segundo y último descanso tendrá lugar hoy lunes 7 de septiembre.

Imagen del pelotón durante una de las etapas de la Vuelta a España 2026 / Javier Lizón / EFE

¿Cuándo empieza la próxima etapa de la Vuelta a España 2026?

La próxima etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Cortegana y final en Palos de la Frontera, se disputará este martes 8 de septiembre a partir de las 13:05 horas (CEST).

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La etapa 16 de la ronda española contará con un recorrido de 181,1 kilómetros sin ningún puerto categorizado ni zona de bonificación.