¿Por qué no hay Vuelta a España hoy, lunes 31 de agosto, y cuándo empieza la próxima etapa

La victoria de Enric Mas en el Alto de Aitana puso el broche a la primera semana de competición de la Vuelta a España. Después de unas últimas jornadas convulsas tras el abandono de Tadej Pogacar y la apertura de la carrera por el codiciado maillot rojo, el pelotón se prepara para afrontar una fase decisiva de la carrera, en la que las cuatro clasificaciones comenzarán a inclinarse hacia sus principales contendientes.

Disputadas ya las 9 primeras etapas, algunos ciclistas avanzan en firme hacia la consecución de sus respectivos objetivos. Oscar Onley lidera la clasificación de jóvenes por delante de los dos contendientes del Decathlon, Leo Bisiaux y Matthew Riccitiello, con la única diferencia de que el de INEOS sí que tiene aspiraciones en la general. Wout van Aert es el líder a los puntos la amenaza de Mads Pedersen y Santiago Buitrago luce el maillot de montaña ante el empuje de un Enric Mas que lidera la general.

Todas estas batallas tendrán continuidad con el pistoletazo de salida la etapa 10, una etapa sinuosa en la que los equipos de velocistas deberán controlar la carrera para evitar que la previsible fuga se extienda hasta la meta. Sin embargo, estas tendrán que esperar, ya que este lunes 31 de agosto el pelotón se toma un tan merecido como necesario descanso.

El perfil de la etapa 10 de la Vuelta a España 2026 / La Vuelta

¿Por qué no hay etapa de la Vuelta a España 2026 hoy?

La Vuelta a España 2026, igual que las 81 ediciones anteriores, está dividido en 21 etapas. Estas llevan al pelotón a través de diveros rincones del territorio español-y este año parte de Mónaco, Francia y Andorra- que, en mayor o menos medida, suponen un desgaste para los corredores, por lo que la competición reserva una serie de jornadas de descanso.

La primera 'pausa' de La Vuelta llega este lunes 31 de agosto con el objetivo de que el pelotón pueda recuperar fuerzas tras 9 jornadas tan exigentes como accidentada, mientras que el segundo y último descanso estará previsto para el próximo lunes 7 de septiembre.

El pelotón, durante una etapa de la Vuelta a España / Javier Lizon / EFE

¿Cuándo empieza la próxima etapa de la Vuelta a España 2026?

La próxima etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Alcaraz y final en Elche de la Sierra, se disputará este martes 1 de septiembre a partir de las 12:45 horas (CEST).

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La etapa 10 de la ronda española contará con un recorrido de 184,7 kilómetros y tres puertos puntuables, ambos de tercera categoría.