CICLISMO
Vuelta a España Femenina 2026: recorrido, perfiles de las etapas y dónde ver gratis por TV y en directo
A qué hora empiezan las etapas de la Vuelta a España Femenina 2026 y cómo ver en abierto por TV y online desde España
La Vuelta Ciclista a España 2026, una de las citas más esperadas y codiciadas del calendario femenino, tendrá su pistoletazo de salida este domingo 3 de mayo. Algunas de las principales estrellas del pelotón se darán cita en carreteras españolas para intentar inscribir su nombre en un palmarés monopolizado por las neerlandesas Demi Vollering y Annemiek van Vleuten.
Con inicio en Marín (Pontevedra) y final en el imponente Alto de l'Angliru, la 4ª edición de la Vuelta a España Femenina presenta un recorrido de 815 kilómetros y cerca de 14.000 metros de desnivel acumulado que dan forma a la edición más desafiante de la ronda española. La ascensión final al coloso asturiano y sus imponentes rampas destaca como gran atractivo de una carrera que recorrerá carreteras gallegas, leonesas y asturianas a lo largo de siete etapas.
La ausencia de Demi Vollering, campeona de las dos últimas ediciones, abre el abanico de aspirantes a la victoria. Entre todos los nombres destaca el de Pauline Ferrand-Prévot, la última ganadora del Tour de Francia y gran favorita a conquistar La Vuelta, aunque nombres como Anna van der Breggen o Sarah Gigante prometen dar guerra.
Tampoco hay que menospreciar las opciones de las ciclistas españolas, con la experimentada Mavi García o la prometedora Paula Blasi a la cabeza. Especial expectación ha generado la de Esplugues de Llobregat, que viene de asombrar al mundo del ciclismo en las Ardenas y promete ser una de las grandes dinamitadoras de la presente edición de La Vuelta.
¿Cuál es el recorrido de la Vuelta a España Femenina 2026?
El perfil de las 7 etapas de la Vuelta a España Femenina 2026
Etapa 1: Marín - Salvaterra de Miño (113 km)
- Hora de salida: 11:35 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 14:30 horas (CEST)
Etapa 2: Lobios - San Cibrao das Viñas (109 km)
- Hora de salida: 14:17 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)
Etapa 3: Padrón - A Coruña (121 km)
- Hora de salida: 14:04 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)
Etapa 4: Monforte de Lemos - Antas de Ulla (115 km)
- Hora de salida: 14:18 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)
Etapa 5: León - Astorga (119 km)
- Hora de salida: 14:16 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:15 horas (CEST)
Etapa 6: Gijón/Xixón - Les Praeres, Nava (106 km)
- Hora de salida: 14:53 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 17:45 horas (CEST)
Etapa 7: La Pola Llaviana/Pola de Laviana - L'Angliru (132 km)
- Hora de salida: 10:36 horas (CEST)
- Hora de llegada aproximada: 14:45 horas (CEST)
¿Dónde ver la Vuelta a España 2026 gratis por TV y en directo?
En España, la presente edición de la Vuelta a España Femenina se podrá ver gratis por TV a través de Teledeporte y online en RTVE Play.
Otra opción alternativa para seguir la Vuelta a España 2026 son las plataformas de pago Eurosport y HBO Max, habituales en todo tipo de coberturas ciclistas.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda tras cada una de las siete etapas que dan forma a la ronda española con mejor resumen, todas las clasificaciones actualizadas y las reacciones de las protagonistas.
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