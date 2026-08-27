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CICLISMO
Vuelta a España 2026, en directo: etapa 6 entre Alcossebre y Castellón, en vivo
Sigue en directo la sexta etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Alcossebre y final en Castellón
Xavi Turu
12 KM. A META
Mas y Pogacar, juntos en uno de los tramos más técnicos de la jornada. Tienen 30 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor formado por Primož Roglič, Felix Gall y Ramses Debruyne, que resiste desde la fuga.
Puerto El Bartolo
Paso por el Puerto El Bartolo: increíble lo de Enric Mas ganando al líder justo en la cima.
1. Enric Mas (Movistar Team) 10 pts, -6”
2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) 6 pts, -4”
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) 4 pts, -2”
4. Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 2 pts
5. Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) 1 pt
18 KM. A META
¡¡Ojo, que Pogacar se ha salido en la bajada!! El esloveno se pasó de frenada, pero pudo reincorporarse rápidamente al asfalto. Derrapes y control del esloveno…
19 KM. A META
Mas y Pogacar en el descenso… El mallorquín está avisando con la mano al esloveno de que frene, que la bajada es muy peligrosa.
20 KM. A META
¡¡Enric Mas a rueda de Pogacar, increíble lo del español!! Habrá que vigilar muchísimo ahora con el descenso del puerto.
21 KM. A META
Enric Mas a tan solo 14” de Pogacar…
22 KM. A META
¡Ojo, que Enric Mas se lanza a por Pogačar! El balear intenta seguirle el ritmo al líder de la Vuelta, adelantando a un grupo de favoritos en el que ruedan juntos Primož Roglič, Felix Gall, Oscar Onley y Richard Carapaz.
22 KM. A META
¡¡Pogacar ya es cabeza de carrera, increíble (otra vez) lo del esloveno!! Dejó atrás a Debruyne y se coloca al frente de la carrera sobre la tierra.
22 KM. A META
¡Pogacar ya rueda solo! El maillot rojo va como una flecha y va dejando atrás a todos los corredores de la fuga.
23 KM. A META
¡¡Empieza el tramo de tierra!!
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