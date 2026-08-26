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CICLISMO
Vuelta a España 2026, en directo: etapa 5 entre Costa Daurada y Terres de l'Ebre, en vivo
Sigue en directo la quinta etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio en Costa Daurada y final en Terres de l'Ebre
Xavi Turu
Curiosa imagen
Imagen curiosa la que nos deja un integrante del equipo Red Bull… A repartir botellines…
50 KM. A META
¡Últimos 50 km de etapa! La jornada entra en ese tramo que decíamos de rompepiernas de camino al Alt de Paüls. Al frente del pelotón está ahora mandando Netcompany-Ineos.
Tivenys
El paso por el esprint intermedio. Wout van Aert fue segundo.
53 KM. A META
¡Se acabó la aventura en solitario de Hayter! Después del esprint intermedio (20 puntos en la lucha por el maillot verde), Hayter se deja atrapar por el pelotón. Vuelta a la normalidad con todo el grupo junto.
55 KM. A META
Una vez dejado atrás ese tramo más llano y llevadero, los ciclistas empiezan unos kilómetros un tanto más de sube y baja para encontrarse con el único puerto del día: Puerto de Paüls.
58 KM. A META
Hayter pasa por el esprint intermedio de Tivenys en primera posición; estaba claro. 25 segundos de ventaja sobre el pelotón como última referencia.
60 KM. A META
Cada vez va quedando menos para llegar al esprint intermedio. Si se consolida esta diferencia de esos 35”, Hayter pasará por ese punto en primera posición. Vamos a ver la estrategia del pelotón.
63 KM. A META
Así arrancó la aventura en solitario del británico, que ahora comanda esta quinta etapa.
67 KM. A META
Se consolida la escapada de Hayter. El británico se sitúa a 30” del segundo grupo. Por detrás, Visma sigue trabajando, aunque sin ánimo de subir el ritmo, por ahora.
70 KM. A META
¡Ojo, que Ethan Hayter busca aventura en solitario! El de Soudal Quick-Step ha salido al frente del pelotón. El británico está firmando una primera semana de carrera muy seria.
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