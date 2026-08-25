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CICLISMO
Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 4 en Andorra, en vivo
Sigue en directo la cuarta etapa de la Vuelta a España 2026, con inicio y final en Andorra
Xavi Turu
Etapa 3
Esto fue lo que sucedió ayer para que la jornada tuviera que quedar anulada; no fue para menos. Pogacar ejerció de líder y avisó de que se tenía que parar. Increíble e inaudito.
65 KM. A META
Sin fugados ni rezagados. Todos los participantes ruedan juntos en un mismo grupo. El pelotón liderado por el equipo Decathlon absorbió a los corredores que estaban en la fuga.
68 KM. A META
Con la velocidad de la bajada, ya no hay grupo de fugados; el pelotón todo junto con un Van Aert un tanto rezagado a unos 50”.
70 KM. A META
Largo descenso que todavía sigue y, tras él, los corredores empezarán un nuevo puerto: Collada de Beixalis, también de categoría 1.
El paso por el Port d'Envalira
1. Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) 10 pts
2. Paul Double (Team Jayco AlUla) 6 pts
3. Iván Sosa (Equipo Kern Pharma) 4 pts
4. Pablo Castrillo (Movistar Team) 2 pts
5. Ben Tulett (Team Visma-Lease a Bike) 1pt
75 KM. A META
Después de la coronación toca el siempre rápido y peligroso descenso. Double y Fortunato al frente, seguidos de un pelotón que se ha ido rompiendo con varios grupos.
Port d'Envalira
Fortunato fue el primero en la cima de Envalira. El de XDS Astana Team pasó en primera posición y suma los puntos que ayer no logró conseguir en Col de Mont-Louis.
80 KM. A META
Decathlon aprieta en el grupo de los favoritos con un conjunto francés que lidera Felix Gall y se mantiene a tan solo 25” de la cabeza de carrera.
82 KM. A META
Esta primera ascensión del día al Port d’Envalira, de primera categoría, está siendo dura para los participantes. Ya solo aguantan diez en cabeza a menos de 3 km para llegar a la cima del puerto. Los que persisten al frente: Brennan, Double, Tulett, Fortunato, Castrillo, García Pierna, Dunbar, Sosa, Dalby y Hirt.
Los escapados de hoy
Entre el grupo de fugados para esta cuarta jornada de la Vuelta están los españoles Castrillo y García Pierna. Hay un grupo de tres perseguidores que está a 30”, mientras que el pelotón a prácticamente un minuto.
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