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CICLISMO
Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 21 en Granada, en vivo
Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, con inicio y final en Granada
David Raurell
73'5 km para la meta
El pelotón hará hasta cuatro subidas a la Alhambra. Los cuatro pasos están en los siguientes kilómetros, aproximadamente:
- 94'1 km
- 84'5 km
- 104 km
- El último será prácticamente al final
78 km para la meta
Sepan que hace muy buena temperatura a esta hora en Granada. Los ciclistas está rodando con 31 ºC y bajo un cielo completamente despejado de nubes.
82'5 km para la meta
El español Jesús Herrada se despide hoy del ciclismo profesional en la última etapa de La Vuelta. Tiene 36 años.
¡Gracias, Jesús!
86'5 km para la meta
Deben saber que el último ganador español de La Vuelta fue Alberto Contador en el año 2014. Por lo tanto, en caso de ganar hoy, Enric Mas cortaría con una sequía de doce años.
Durante este tiempo, hemos visto campeonar a Vingegaard (2025), Roglic (2019, 2020, 2021, 2024), Kuss (2023), Evenepoel (2022), Yates (2018), Froome (2017), Quintana (2016) y Aru (2015).
89 km para la meta
¿El día de Enric Mas?
Salvo sorpresa, esta misma tarde Enric Mas se coronará como ganador de La Vuelta a España 2026.
El ciclista mallorquí lleva siendo líder durante trece jornadas consecutivas y encabeza la clasificación general con 2' 15'' sobre Primoz Roglic y 2' 44'' sobre Felix Gall.
92'5 km para la meta
La etapa de hoy consta de 112 kilómetros, inicándose en el Carrefour Granada y finalizando en el Paseo del Salón de la capital nazarí. La Alhambra, además, será protagonista del circuito.
La previsión es que la carrera acabe sobre las 19:15 horas, momento en el que conoceremos el ganador de la Etapa y el campeón de La Vuelta 2026.
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos con el seguimiento en vivo de la 21a y última etapa de La Vuelta a España.
El recorrido de hoy, que está teniendo lugar en la ciudad de Granada, será el capítulo final de la edición de este año 2026.