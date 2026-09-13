Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 21 en Granada, en vivo

86'5 km para la meta

Deben saber que el último ganador español de La Vuelta fue Alberto Contador en el año 2014. Por lo tanto, en caso de ganar hoy, Enric Mas cortaría con una sequía de doce años.

Durante este tiempo, hemos visto campeonar a Vingegaard (2025), Roglic (2019, 2020, 2021, 2024), Kuss (2023), Evenepoel (2022), Yates (2018), Froome (2017), Quintana (2016) y Aru (2015).