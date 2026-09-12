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CICLISMO
Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 20 entre La Calahorra y Collado del Alguacil, en vivo
Sigue en directo la etapa de hoy de la Vuelta a España 2026, con inicio en La Calahorra y final en Collado del Alguacil
Miquel Roca
UN PUERTO INÉDITO
Será la primera vez en la historia de la Vuelta a España que se subirá el Collado del Alguacil. Serán 8 kilómetros de ascensión con un promedio de desnivel del 9'8 %, cifras propias de la categoría especial con la que ha sido calificado este alto que escribe su primera página en el gran libro de la ronda ciclista española.
20 KM A META
Rueda el trío cabecero camino del pie del Collado del Alguacil, cuya ascensión iniciarán en unos 12 kilómetros. No muy lejos de Landa, Johannessen y Debruyne sigue Pau Miquel, a 15 segundos de reengancharse de nuevo a la cabeza. Un minuto por detrás rueda un numeroso grupo de 27 corredores, la suma de algunos descolgados por delante con otros que enlazaron viniendo de atrás. La batalla por la general se libra en otro capítulo, a más de 9 minutos y medio de la cabeza de carrera.
ÚLTIMO ESCOLLO PARA MAS
Salvo hundimiento inesperado en la subida al Collado del Alguacil, la Vuelta parece absolutamente controlada por Enric Mas, que está a poco más de 20 kilómetros de amarrar de forma casi definitiva el maillot rojo. El de Artà tuvo la virtud de aguantarle un pulso a Pogacar, colocarse segundo en la general y, con el abandono del esloveno, ascender a un liderato que ha sabido defender con mucha autoridad en las dos últimas semanas.
25 KM A META
Últimos 25 kiómetros de esta penúltima etapa de La Vuelta 2026. Cuatro de las cinco cotas montañosas de la jornada quedan atrás. Por delante, ya solo la última, la ascensión al Collado del Alguacil donde se decidirá el triunfo de etapa y las diferencias finales en la clasificación general.
28 KM A META
Tras algunos kilómetros de cierto parón por detrás, vuelve a la carga Richard Carapaz, que necesita abrir tiempo con Gall si quiere aspirar a subir al podio. Son incesantes los ataques del ecuatoriano, pero cada uno le va restando fuerzas para el siguiente y por ahora sigue sin lograr su propósito de marcharse.
MIKEL LANDA EN LA CIMA
El trío cabecero corona el puerto del Duque con Mikel Landa por delante de Tobias Johannessen y Ramses Debruyne. La diferencia con el grupo de Mas, Roglic, Gall y Carapaz no solo no ha ido a menos, sino que ha crecido y ya es de 9'30''
32 KM A META
Último kilómetro de ascensión al puerto del Duque para los tres de delante. Landa, Johannessen y Debruyne solo han visto recortada su holgada diferencia en medio minuto. Los 8' de adelanto con los que coronarán la cima les posiciona para que el triunfo de etapa esté entre ellos, aunque mucho más cerca siguen los compañeros de fuga que fueron dejando atrás.
DE NUEVO CARAPAZ
Como era de esperar, Richard Carapaz se mueve de nuevo para tratar de abrir hueco en la ascensión al puerto del Duque. Parece que esta vez no pasa de intento. Cada tentativa del ecuatoriano está siendo menos incisiva que la anterior. Quien da síntomas de estar con las reservas bajas en el grupo de los principales de la general es Primoz Roglic.
35 KM A META
Landa, Debruyne y Johannessen han abierto más de un minuto de diferencia sobre los que al inicio del puerto del Duque eran todavía sus compañeros de escapada. Entre ambos grupos rueda un Pau Miquel que intenta minimizar el hecho de haberse quedado cortado. Si la diferencia no va a más, puede tener una segunda oportunidad de engancharse de nuevo a los tres de cabeza.
36 KM A META
Pierde comba Pau Miquel respecto a Landa, Johannessen y Debruyne, que ruedan unos 20 segundos por delante del ciclista de Sant Quirze del Vallès.
Ocho minutos por detrás, comienza la ascensión al puerto del Duque para Enric Mas, Roglic, Gall y Carapaz.
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