Vuelta a España 2026 hoy, en directo: etapa 20 entre La Calahorra y Collado del Alguacil, en vivo

36 KM A META

Pierde comba Pau Miquel respecto a Landa, Johannessen y Debruyne, que ruedan unos 20 segundos por delante del ciclista de Sant Quirze del Vallès.

Ocho minutos por detrás, comienza la ascensión al puerto del Duque para Enric Mas, Roglic, Gall y Carapaz.